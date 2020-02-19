«Я заставляю власти работать» 3 19.02.2020, 15:43

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Елена Янушковская

Как живет блогер из-под Витебска, которая стала известной благодаря декабрьским протестам.

Елену Янушковскую не любят чиновники. Для местной власти она головная боль, для сельчан - авторитет. Женщина вырастила шестеро детей, а теперь ведет три группы в социальных сетях и канал на YouTube, где показывает, что происходит в деревнях под Витебском. За участие в декабрьских акциях за независимость ее оштрафовали шесть раз - почти на 5 тысяч рублей, пишет svaboda.org.

«На акциях хребет не выдержал»

Елена Янушковская встретилась с журналистами на второй день после выписки из больницы. Оказалось, это было травма, полученная в юности.

«На акциях хребет не выдержал, - объясняет Елена. Зимой она участвовала в акциях протеста против интеграции России и Беларуси в Минске и Витебске. - Мы очень много ходили по холоду. Сумка с вещами и продуктами на случай ареста была на плече. Позже начались боли. Три недели я боролась самостоятельно. В конце концов поехала «казаться».

Елена постоянно живет в Суйково - деревне за четыре километра от Витебска. Однако сейчас временно переехала к дочери в соседнюю Пестуницу. Еще несколько недель женщине потребуется, чтобы прийти в себя после ряда операций.

«Я в строю, - улыбается Елена. - попросила доктора на операции усилить меня так, чтобы менты о мою шею берцы разбивали».

Взяла пять приемных детей

Елене 54. Она родилась в Витебске. Занималась гимнастикой, биатлоном, акробатикой, во время занятий верховой ездой получила травму, в результате о большом спорте пришлось забыть. За высшим образованием поехала во Владивосток, где поступила в Институт искусств. Но вместо карьеры актрисы театра и кино занялась бизнесом. Однако через некоторое время не выдержала давления со стороны государства.

Пятнадцать лет назад Елена переехала в деревню. Вместе с родной дочерью и пятью приемными детьми.

«Мы жили в Лучесе на одной улице с интернатом для детей с задержкой психического развития, - рассказывает Елена. - Это были ровесники моей дочери. Они стали приходить в наш дом. В школе их обижали, там царила страшная дедовщина. Случались ситуации, когда у меня сердце не выдерживало».

Елена решилась на приемную семью гостевого типа. Сначала забирала детей на выходные и каникулы. Позже они окончательно переехали к ней. В Лучесе большая семья не помещалась, поэтому женщина приобрела дом на окраине Суйково, который сельчане называют «хутором».

Сегодня дети уже взрослые, живут в Беларуси, России и Италии. У Елены пятеро внуков.

«Надо упорно долбить их в темя. Они сдаются и все делают»

Отчасти благодаря Елене в Суйково провели газ. Ее усилиями стали ухаживать за дорогами, устроили должное уличное освещение. У сельчан появилась чистая вода.

«11 лет моей жизни ушло на водопровод, - рассказывает Елена. - Шесть лет мы бились за то, что нам нужна вода: бывшая председатель сельсовета фальсифицировали данные. Еще пять водопровод строили. При том, что это была чуть ли не единственная стройка Витебского района».

Первой к воде подключили Суйковскую школу. Там не было туалета - дети бегали во двор.

«Нельзя опускать руки, - уверена Елена. - Решение некоторых проблем требует еще больше времени. Надо упорно долбить их в темя - политика дятла. Они сдаются и все делают».

«Дочь купила в рассрочку телефон, и я начала снимать»

Ранее Елена ходила с жалобами по кабинетам либо писала обращения. Последние часто оставались без ответа. Ей присылали отписки либо сообщения о том, что факты не подтвердились.

«Тогда я попросила дочь купить мне в рассрочку телефон. И начала снимать». Так Елена стала блогером. И YouTube-зрители увидели «Настоящую Беларусь». Ролики, которые снимает женщина, набирают тысячи просмотров. - Изначально я создала канал, чтобы разоблачить чиновников. Видео - это доказательство. Мы можем подать в суд за то, что нас обманули. Я стала публиковать ролики в открытом доступе. Теперь, благодаря ютуб-каналу могу решать много вопросов, не выходя из дома. Конечно, более социального плана».

Елена ездит по окрестным деревням и «дает людям высказаться».

«Люди устали бояться и с удовольствием рассказывают, что здесь происходит», - говорит она.

«Вода грязная. Ее даже животное не пьет»

Пестуница, где в доме дочери временно остановилась Елена, находится 14 километров от Витебска.

Этой деревне блогер посвятила большинство видеосюжетов. Сейчас здесь живет около трехсот человек. Три года назад здесь закрыли колхоз, и люди остались без работы.

Центр деревни - одноэтажное кирпичное здание. В одном крыле библиотека, во втором - контора. Пестуница - территориальный центр Зароновского сельсовета.

В наследство от колхозных времен в деревне остались многоквартирные двухэтажки. Дома в чрезвычайно плохом состоянии. Квартиры приватизированы и находятся на собственном досмотре хозяев. В отдельных квартирах нет окон. Из-за этого они выстуживаются и поэтому разваливается весь дом. Если владельцев пустующих квартир находят через суд, их могут только оштрафовать. Проблему это не решает - дома продолжают разрушаться.

В деревне нет газа и большие проблемы с водой.

«Водопровод старый, его нужно обязательно менять, - говорит Елена. - Вода из колонок грязная, ее даже животное не пьет. В этом году обещали только заявку сделать, чтобы внести нас в проект «чистой воды». Сейчас кто из колодца воду берет, кто из источника».

Из инфраструктуры в селе - фельдшерско-акушерский пункт и почта, которую собираются закрыть.

Почтальон приезжает с Зароново. Однако транспорт ходит редко и у женщины случается переработка, которую ей никто материально не компенсирует. После растопки в печи пожарные требуют находится в здании не менее трех часов. Это вторая переработка. В таких условиях почтальон отказывается работать.

В деревне почта нужна, утверждают горожане. Здесь дополнительно можно приобрести необходимые товары. Магазин в Пестунице не работал с апреля 2019-го. Усилиями Елены и горожан вскоре он должен открыться.

«Я борюсь за то, чтобы сюда пустили частников, - говорит Елена. - Цены в райпо атомные. Почему сельчане, которые получают мизер, должны платить больше, чем горожане? Хлеб сюда привозили из Городка. Такой, что его даже козы не ели. Более того, это экономически невыгодно. Я подняла этот вопрос - стали привозить витебский хлеб».

Несколько раз в неделю в деревню приезжает автолавка. Но она не закрывает всех нужд.

«В холода фрукты и овощи они стараются не возить. То табака нет, то хлеба не хватает. Зато водка всегда есть», - говорит Елена.

За более серьезной медицинской помощью сельчане должны обращаться в Витебск. Работу ищут также в Витебске. Однако добираться до города становится все труднее.

«Расписание не меняют годами, рейсы отменяют без предупреждения, увеличивают интервалы между ними. Маршрутку хотели снять. Однако одним постом, где я рассказала о звонках в различные инстанции, все разрешилось. И маршрутку оставили», - говорит Елена.

Так же отстояли школьный автобус, который хотели забрать, потому что он не оборудован ремнями безопасности и не покрашен в желтый цвет.

«Местным властям не нравится, что я здесь делаю»

Название Пестуницы можно заменить любой из десятков окрестных деревень - проблемы в каждой приблизительно одинаковы. Люди обращаются к Елене со всего района.

«Местным властям не нравится, что я здесь делаю. Я заставляю их работать. Они привыкли сидеть и ничего не делать, - комментирует Елена. - Сельчане убиты. Не могут за себя постоять. Они самые загнанные и бесправные люди в нашем государстве».

Блогер говорит, что сельчан просто запугать и отказаться от инициативы, потому что они не знают своих прав.

«Обратились ко мне жители Суйково, у их заливало дома, - приводит пример Елена. - Пока я под жалобой собирала подписи, вслед шла бывшая председатель сельского совета и страшила людей. Они написали отказ, мол, все хорошо. В результате этой зимой вода затопила и дома, и дорогу».

Впереди еще много работы. Люди живут в зоне рискованного земледелия. Разрастается борщевик. Деревенские хозяйства посещают лесные хищники. Растут стаи бездомных собак, от которых избавляется Витебск. Они охотятся на домашних животных и птиц.

«Интересно мы здесь живем», - грустно улыбается Елена. И добавляет, что места вокруг красивые. В озерах много рыбы, в лесах - ягод и грибов. При разумном подходе можно было бы сосредоточиться на туризме. Однако у людей ничего нет, и круг замыкается.

«Они наивно надеются на то, что мы сдадимся»

За участие в зимних акциях против интеграции Елену осудили уже 6 раз. По состоянию здоровья она не могла присутствовать на судах. Последний суд состоялся 18 февраля. За призыв выходить на площадь в поддержку независимости страны, а по сути, за репост объявления об акции в Минске 29 декабря Елену оштрафовали еще на 810 рублей.

Общая сумма штрафов сейчас составляет 175 базовых. Это почти 5 тысяч рублей.

Пока Елена не может устроиться на работу. Хотя сложа руки сидеть не привыкла. После закрытия ИП (вместе с дочерью имела лавочку в одном из торговых центров Витебске) работала уборщицей. Однако перелом ноги и длинная реабилитация заставили уволиться. В посудомойки Елене не позволили пойти медики. Это работа с химическими средствами, а у Елены астма и эмфизема легких, однако группу инвалидности женщине не дают.

«Сейчас я живу за счет дочери. Подам документы на МРЭК. Когда мне откажутся дать группу, буду подавать на государство в суд. За то, что меня лишают права на жизнь», - говорит Елена.

Чтобы помочь Елене выплатить штраф, открыли сбор средств на краудфандинговой платформе MolaMola. На момент публикации собрано 1440 рублей. Судов Елена не боится. Неуплаты тоже. У нее нечего забирать. И останавливаться Елена не собирается.

«Пока существует угроза независимости страны, я буду выходить и призывать к этому делу людей. Я выполняла свой конституционный долг, а меня за это штрафуют. Штрафами власть решила закрыть нам, блогерам, рот. Однако этим только увеличивает аудиторию. И наивно надеется, что мы сдадимся».

Елена также собирается расширять свой ютуб-канал. Планирует работать по всей стране, рассказывать отдельно о себе, о политике, о настоящем жизнь.

«Я немного поправлюсь - и опять начну снимать. Погода сама то, чтобы показать эти ужасы», - говорит она.