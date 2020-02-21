«Ну, сумасшедший – что возьмешь!» Телеграмм-канал «Серпом По»

21.02.2020, 12:33

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Можно задать вопрос прямо по Высоцкому.

«Говорил, ломая руки, краснобай и баламут». Путин в ответах на вопросы ТАСС об Украине:

«… любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать».

Можно задать вопрос прямо по Высоцкому: «Кто здесь враг таинственный»? Кто растаскивает?

Что сделал Путин и его кремлевская Канатчикова дача за последние 6 лет в отношениях с Украиной. Вот что.

Отнял у Украины часть ее территории – Крым.

Устроил войну на востоке Украины – отправкой регулярных войск, наемников, вооружением и поддержкой местных сепаратистов. В результате конфликта тысячи убитых, раненных, беженцы.

В течение многих лет ведет антиукраинскую пропаганду на государственном российском ТВ.

Создал в России мафиозную власть, которая наглядно показала, что не может являться «глобальным конкурентом» ни США, ни Европе, ни Китаю. Ни сама по себе, ни вместе с Украиной и Беларусью. Стремился (через Януковича) насадить в Украине такую же мафию. Естественно, что мафиозное государство не является привлекательным для граждан Украины.

Так Путин своими руками растащил Россию и Украину. «Мы кое в чем поднаторели: мы тарелки бьем весь год».

То, что он сообщает об Украине, говорит о неадекватности. Путин наглядно показал, что живет в мире своих иллюзий. К сегодняшней реальности они не имеют отношения. «Все почти с ума свихнулись - даже кто безумен был».

Нет ни признания своих ошибок, ни формулировки реальных проблем (Крым, войны против Украины на востоке, сбитый российскими военными «Боинг»), ни подходов к их решению. Но именно об этом должен был говорить в интервью ТАСС адекватный лидер.

Наконец, нет понимания, что эти вопросы должны решаться в рамках изменения модели развития страны, ликвидации власти-мафии.

«Он над нами издевался … Ну, сумасшедший – что возьмешь»!

Телеграмм-канал «Серпом По»