Брестские власти забросали заявками на митинги против аккумуляторного завода 4 21.02.2020, 19:20

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Правозащитник Роман Кисляк.

Фото: Брестская газета

Причина в том, что скандальный завод готовится к расконсервации и вводу в эксплуатацию.

Брестский правозащитник Роман Кисляк 19 февраля возобновил подачу заявок в исполкомы, в которых он сообщает о проведении митингов против аккумуляторного завода «АйПауэр», пишет правозащитный центр «Весна».

Как сообщается, он отправил в райисполком сообщение о том, что собирается провести 15 митингов на стадионе в деревне Тельмы. В последний раз он подавал аналогичные заявки в сентябре прошлого года.

На этот раз правозащитник уведомил Брестский райисполком о проведении митинга «Нет свинцовому заводу!» на стадионе государственного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа "Прибужье" Брестского района в деревне Тельмы.

«Власти не слышат наше требование провести общественные обсуждения воздействия на окружающую среду аккумуляторного завода. ООО «АйПауэр» занимается имитацией общественного разговора без собственно такого разговора с общественностью. А завод тем временем, по нашим сведениям, готовится к расконсервации и ввода в эксплуатацию», - пояснил правозащитник.

В среду 19 февраля он уведомил райисполком о проведении митингов на стадионе с 1 по 15 марта. По закону, власти могут запретить ему это сделать - до сих пор они так и поступали.