закрыть
22 февраля 2020, суббота, 10:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Домрачева: Если нам с мужем серьезно потренироваться, то нынешнюю сборную Китая мы обгоним

  • 22.02.2020, 10:30
Домрачева: Если нам с мужем серьезно потренироваться, то нынешнюю сборную Китая мы обгоним

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону поделилась своими наблюдениями за подопечными.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, старший тренер женской сборной Китая Дарья Домрачева предположила, что после соответствующей тренировки они с Оле-Эйнаром Бьерндаленом смогли бы обогнать своих китайских подопечных.

Беседа со спортсменкой опубликована на matchtv.ru.

— Отдаете себе отчет в том, что вы единственная команда в мире, где тренеры выступят лучше спортсменов, если вдруг такое станет возможным?

— Смешной вопрос. Если серьезно потренироваться, наверное, сумеем обогнать подопечных, но все силы тратим как раз на то, чтобы они бежали быстрее нас. Вообще напрямую не состязаемся, за контрольными тренировками наблюдаем со стороны, чтобы подметить все нюансы.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич