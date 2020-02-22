Домрачева: Если нам с мужем серьезно потренироваться, то нынешнюю сборную Китая мы обгоним 22.02.2020, 10:30

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону поделилась своими наблюдениями за подопечными.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, старший тренер женской сборной Китая Дарья Домрачева предположила, что после соответствующей тренировки они с Оле-Эйнаром Бьерндаленом смогли бы обогнать своих китайских подопечных.

Беседа со спортсменкой опубликована на matchtv.ru.

— Отдаете себе отчет в том, что вы единственная команда в мире, где тренеры выступят лучше спортсменов, если вдруг такое станет возможным?

— Смешной вопрос. Если серьезно потренироваться, наверное, сумеем обогнать подопечных, но все силы тратим как раз на то, чтобы они бежали быстрее нас. Вообще напрямую не состязаемся, за контрольными тренировками наблюдаем со стороны, чтобы подметить все нюансы.