закрыть
22 февраля 2020, суббота, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота

10
  • 22.02.2020, 15:48
  • 5,831
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота

Найденное золото в пять раз превышает золотой запас страны.

Геологи обнаружили в Индии запасы золота, которые в 5 раз превышают золотой запас страны, сообщает ria.ru со ссылкой на издание India Times.

Два золотых рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость найденного золота оценивается примерно в 12 триллионов рупий.

По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.

Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире. Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас - 8133,5 тонны. В настоящее время второе место по запасам золота занимает Германия - 3366 тонн.

Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре была начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад - в 1992-1993 годах. О наличии в регионе месторождений золота впервые было объявлено еще в 2005 году.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич