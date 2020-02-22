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БГК впервые за пять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

  • 22.02.2020, 20:33
БГК впервые за пять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Это случилось после победы «Порту» над «Вардаром» в матче предпоследнего тура группового раунда — 30:22.

«Мешковцы» теперь отстают от заветной шестой позиции, на которой располагается македонский клуб, на пять очков. При этом у брестчан впереди лишь две игры.

БГК не вышел в плей-офф главного еврокубка впервые с сезона-2014/15.

Таким образом, из группы В в плей-офф вышли «Киль», «Веспрем», «Виве», «Монпелье», «Порту» и «Вардар».


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