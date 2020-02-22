Карнавал ряженых медалистов Александр Сотник

22.02.2020, 21:27

Александр Сотник

Время заморозков заканчивается, наступает эра отморозков!

Сразу после всенародного «утверждения» путинской Конституции население погрузят в репрессивный трэш. И тут кто не спрятался – Пу не виноват. Кто успеет – тот сольется со скрепной территории до «победного девятомая». Сей милитаристский карнавал ряженых медалистов в гэбэшном зачете и будет означать рубеж, за которым война видна как на ладони. Конституция Путину нужна как аналог Референдума по вопросу доверия авантюристу, намерявшему себе полноценный век фашистской диктатуры.

Встречи с населением, которое задает как бы «неудобные вопросы» - «возможно ли прожить на 10800 рублей?» - плохо разыгранные сценки погорелого театра. Под эти «откровенные разговорчики» Путин собирается повысить МРОТ и планку прожиточного минимума. А вся конституционная канитель затеяна для того, чтобы осточертевший плешивый хмырина вынырнул из нее, как из кипящего молока, обновленным молодцеватым диктатором. Хотя есть предположения, высказанные Андреем Илларионовым: будто бы в Кремле завелась некая «группа товарищей», предложившая Путину убрать Медведева и сформировать отдельное от путинского влияния правительство. Но в это слабо верится. Скорее, поехавший головой пахан разыгрывает вариант отождествляемого с собой Ивана Грозного, симулируя немощь, после чего можно будет очистить вертикаль от всех, кто посмел этой немощи «возрадоваться». Власть в России сакральна, она от Всевышнего, а советский бог, как известно, работает где-то на Лубянке…

Все, сказанное выше, является грунтом общего полотна, на котором вырисовываются совсем не библейские сюжеты. Арест заместителя председателя фонда «Сколково» Анастасии Алексеевой – это серьезная «проба пера» со стороны ФСБ, посылающей «черную метку» целой группе выгодополучателей от этой финансовой «черной дыры». В данную группу входят Вексельберг, Чемезов, братья Ковальчуки и даже экс-премьер Медведев. Таким образом Мишустин пытается «равноудалить» от бешеных финансовых вливаний «старую гвардию», ослабив её непомерно раздутое эго.

А в колыбели высокодуховной подворотни поминали великого вора Анатолия Собчака, отбросившего копыта 20 лет назад. Причем, завернувшего ласты так внезапно, что даже вдова Людмила Нарусова заявила о том, что это была спецоперация по ликвидации – дабы не мешался «молодому и энергичному». Правда, уже на следующий же день «концепция изменилась»: со вдовой убедительно поговорили, и версия убийства была отложена на дальнюю полку мрачного путинского шкафа к остальным скелетам. И вот теперь Владимир Грязный явился в Питер, дабы помянуть своего пассажира и по-царски помацать заматеревшую Ксюшу, которая на поверку оказалась совсем дряблой и подержанной. Даже последнее ток-шоу некогда популярной «домушницы» на Первом канале провалилось: ни тебе огонька, ни искорки: унылый навоз из старого шапито. Хорошо прорезиненная Собчак признана политическим неликвидом, хотя еще пару лет назад она эффективно и ржачно отскакала на путинском ипподроме. Но теперь нужны новые клоуны, и они уже выскакивают на манеж. «Партия роста» Бориса Титова приросла шнурками к главному идолу нашей подворотни – Сергею Шнурову. Отныне сей дерзкий певец будет стучать по лбам избирателей своими политическими причиндалами. «Воры – мы, дуры – вы, кандидаты – Шнуровы!» - именно такая конструкция обрушится на слабые головы лохтората. Примитивно, зато сердитость так и выпирает через нахмуренное небритое мурло. Гримасы сумасшедшего рейха, зигующего блатной распальцовкой, должны убедить вражье забугорье в серьезности намерений возбудившейся фашни.

На подмосковном полигоне «Алабино» прошли танковые стрельбы. В учениях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. Пацаны не ждут, а готовятся. Враги наращивают мощь, и вот уже мятежный Лукашенко жаждет видеть солдат НАТО на белорусской земле. А министр иностранных дел Литвы Линкявичюс предупреждает о возможных осложнениях поездок россиян в Калининград через Литву. Впору надевать бронежилеты и окапываться в приграничной полосе. А тут еще и «толстые кошельки» наплевали на патриотизм и отказались возвращать свои капиталы на родину в обмен на финансовую амнистию и обнуление налогов на дивиденды. Наоборот: только за последние пять месяцев отток денег из нашей «богатейшей» составил почти 190 млрд. долларов.

В общем, тревожность момента зашкаливает, но пацаны стараются всем своим малиновым коллективом. Представители американской разведки предупредили, что Россия снова вмешивается в избирательную кампанию. По их словам, теперь вместо того чтобы выдавать себя в соцсетях за американцев, как это делалось в 2016-м, россияне работают над тем, чтобы заставить самих американцев распространять дезинформацию. На ближневосточном направлении братва усиленно вносит раздор между Эрдоганом и Асадом, надеясь погреть руки над пожаром войны. А Беларусь решено охмурить компенсацией в 300 млн. долларов.

Вся отморозь готовится к главному событию: переводу страны на рельсы выживания. Мы – не китайцы какие-нибудь. Те чихнули – мир напрягся, а если у нас начнет тотально прорывать – вся планета задохнется от скрепных выхлопов. Запрягай, мужик, свою чахлую кобылу – в рай поедем! Планида у нас такая: мир удивлять.

Александр Сотник, sotnik-tv.com