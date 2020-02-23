АЭС и коровники 6 Виктор Горбачев

23.02.2020, 14:25

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Сейчас вот с Илоном Маском договоримся и баста!

Ну а что? Говорят, что с коровниками в стране битва покончена и все зашибись. И коров об…ных уже давным-давно нет.

А значит? Конечно же! Значит можно уже брать и другие высоты. Все будет вот-вот по-серьезному. И оборот баблишка будет все выше и больше.

Ну, коль коров отмыли, напоили и накормили, фермы отгрохали везде крутые, да доярки получают минимум по 800 баксов. Почему бы и не взяться за более важные дела? А коль так, то счастью быть! Мы же не только IT-страна.

И вот, Беларусь уже хотела бы оказать «Росатому» помощь в возведении атомных электростанций за рубежом. И в первую очередь это касается Венгрии. Беларусь хочет поучаствовать в строительстве венгерской АЭС «Пакш-2». И, кроме этого, готова это же делать и в Египте.

Об этом на днях заявил министр энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

«Мы на нашей станции уже получили значительный опыт, наши специалисты. И они будут привлекаться госкорпорацией «Росатом» на эту стройку. Я вот только вчера вернулся из Венгрии. Договорились о том, что в конце марта делегация сюда приедет уже для более предметных переговоров на эту тему», — сказал министр.

Как же я рад! Выходим на новый уровень в мире. Строить готовы АЭС везде и качественные. А там? А там и до Луны не проблема добраться и осваивать в числе первых космические просторы. Даже не так! Что нам Луна? До Марса! Сейчас вот с Илоном Маском договоримся и баста!

А вы говорите коровы-коровы! Все, про об…ных вопрос закрываем. Строим АЭС везде и захватываем космос.

И он сказал - «Поехали»!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»