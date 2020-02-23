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В Минске через месяц закроют шесть станций метро

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  • 23.02.2020, 19:37
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В Минске через месяц закроют шесть станций метро

Будут присоединять новую линию.

21-22 марта в Минске планируют временно закрыть участок метро от станции «Фрунзенская» до станции «Каменная Горка», чтобы соединить рельсовые пути между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.

В этот период «Минсктранс» должен будет организовать компенсационный наземный транспорт с остановками у каждой станции метрополитена, сообщает kp.by.

- Ветка съездов будет производиться на перегоне от станции «Площадь Франтишка Богушевича» и выйдет между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Технически это весьма сложная задача, - говорит гендиректор предприятия «Минскметрострой» Леонид Стухальский.

Агентство приводит статистику, по которой «Каменная Горка» - это одна из самых загруженных станций метро в Минске. По данным за прошлый год, здесь побывали больше 22 млн пассажиров. А всего услугами столичного метрополитена воспользовались в прошлом году примерно 294 млн пассажиров.


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