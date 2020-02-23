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Уходи

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 23.02.2020, 20:52
  • 1,883
Уходи

Напрасно они считают, что их слабость, никчемность не видна в стране.

«Долой диктатуру! Шал кет! (Старик уходи!)», — кричали в Казахстане протестующие. Именно так – про диктатуру по-русски, а про то, что елбасы Назарбаев должен уйти – по-казахски.

Как сочно и кратко, обрезом, словно резкий хлопок от взрыва газа, звучит это на казахском – «шал, кет». Будто бы мокрым рыбьим хвостом (шал) хлестнули по бронзовым номенклатурным лицам (кет).

Звук от этого призыва (уходи!) катится и по России, ударяется о стены Кремля, проникает внутрь, бежит по коридорам, мимо очумевшей, ловящей руками воздух охраны, в самый большой кабинет и упруго ударяет Главному в лицо холодом вольных казахских степей. Уходи! Тоже уходи.

Призыв уместен. «Царство» обветшало.

Это парадоксальным образом показывают сами российские власти, раскрывшись на истории с поправками в Конституцию.

Открылся совершенный балаган, в который превращена держава.

Когда всякий придворный фрик старается встать на цыпочки, привлечь внимание Главного с криком: «И мою! Мою дурь тоже возьмите в Конституцию!»

Отличная государственная деятельность. «В шумном балагане любят собираться /Жулики, бандиты, воры всех мастей /Кто пришел напиться, кто пришел подраться, /Кто пришел послушать свежих новостей …» Ну, и так далее.

Все торопливо, в лихорадке, незаконно, глупо, бессмысленно, среди своих. Даже и контроль противоправного «голосования народа» тоже своими силами, без допуска посторонних. С уверением, что это принимается надолго, и страхом, что на самом деле, это на короткий срок. К тому же, сам процесс «законотворчества» превратил Конституцию в ничто. Окончательно.

Уверенные в себе власти так себя не ведут. И напрасно кремлевские считают, что их слабость, никчемность не видна в стране. Все это видят и знают.

«Уходи!» — кричат в Казахстане. «Уходи!» — повторяет эхо в России. Уходи.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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