Искусственный интеллект впервые создал новый антибиотик 6 24.02.2020, 13:10

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Он способен эффективно лечить туберкулез и энтеробактерии.

Ученые из Массачусетского технологического института с помощью искусственного интеллекта открыли новое мощное лечебное соединение, пишет nv.ua.

Алгоритм изучил огромный цифровой архив, содержащий более 100 млн химических соединений, и выявил те, которые могли убивать бактерии.

Этот метод выделил молекулу, которая, по-видимому, обладает действительно необычными антибиотическими свойствами. Команда назвала молекулу халицин, в честь разумной системы искусственного интеллекта Hal из фильма Стенли Кубрика 2001: Космическая одиссея.

При тестировании на мышах халицин был способен эффективно лечить туберкулез и лекарственно-устойчивые энтеробактерии, семейство бактерий, в которое входят кишечная палочка и сальмонелла. Он также оказался чрезвычайно эффективным против Clostridium difficile, «желудочной бактерии», которая часто встречается в больницах, и другой лекарственно-устойчивой бактерии, которая может вызывать инфекции крови, мочевыводящих путей и легких.

«Наш подход выявил эту удивительную молекулу, которая, возможно, является одним из наиболее мощных антибиотиков, которые были обнаружены», — сказал Джеймс Коллинз, профессор в Институте медицинской инженерии и науки Массачусетского технологического института.

Что самое странное, этот мощный антибиотик структурно не похож на любой другой антибиотик, встречавшийся ранее. Если бы поиском соединения занимались только люди, очень вероятно, что этот антибиотик не был бы обнаружен вообще, потому что он выглядит слишком необычным.

«Эта революционная работа знаменует собой изменение парадигмы в области открытия антибиотиков и, в общем, в области открытия лекарств в целом», — добавил Рой Кишони, профессор биологии и информатики в Technion (Израильский технологический институт), который не принимал участия в исследовании.

После успеха халицина команда вернулась в базу данных и использовала алгоритм искусственного интеллекта, чтобы выявить больше потенциальных кандидатов. Всего за три дня было выявлено 23 кандидата, которые структурно не похожи на существующие антибиотики и не токсичны для клеток человека. Более поздние испытания доказали, что по крайней мере восемь из этих молекул обладали антибактериальными свойствами.

Все эти кандидаты могут оказаться бесценными инструментами для борьбы с супербактериями и устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

Ранее британский стартап Exscientia и японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma с помощью искусственного интеллекта создали новое лекарство DSP-1181, которое испытают в марте 2020.

Препарат, который предназначен для лечения обцессивно-компульсивного расстройства, был создан с использованием систем искусственного интеллекта от оксфордской биотехнологической компании Exscientia. В то время, как обычно требуется около четырех с половиной лет, чтобы получить лекарство, в Exscientia заявили, что использование инструментов искусственного интеллекта сократило этот срок до 12 месяцев.