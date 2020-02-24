Врач-инфекционист: Опасение вызывает закрытость нашего Минздрава 19 24.02.2020, 13:25

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Фото: телеграм-канал Nexta

Может ли коронавирус появиться в Беларуси?

На момент публикации этого материала число инфицированных коронавирусом в мире достигло 80 тысяч человек. Заболевание довольно быстрыми темпами шагает по Европе. В Италии от вируса COVID-19 умерли четыре человека. Сильные очаги заболевания наблюдаются в Южной Корее и Иране. Стоит ли белорусам бояться COVID-19? Готова ли наша медицина к новым вызовам? Cитуацию на условиях анонимности сайту Сharter97.org прокомментировал врач-инфекционист из Минска:

- Хочу отметить, что в ситуации с коронавирусом довольно большую роль сыграли СМИ и социальные сети. Очень мало говорится о том, что количество выздоровевших в несколько раз превышает количество людей, которые умерли от инфекции. Также недобросовестные люди, которые не имеют отношения к медицине, манипулируют фактами и говорят о «теории заговора». Мой совет — не поддаваться панике. В истории было много различных пандемий, но уровень современной медицины достаточно высок, чтобы найти панацею от этого недуга.

Что касается готовности белорусской медицины к тому, чтобы противостоять коронавирусу — опасение вызывает открытая граница с РФ, а также закрытость нашего министерства здравоохранения. Да, Россия запретила въезд в страну граждан Китая, какие-то видимые меры предосторожности существуют, но мы прекрасно знаем, что если там сегодня произойдет вспышка инфекции — власти будут молчать до последнего. Такая же ситуация и с нашим министерством.

Безусловно, терять голову не нужно. Прямой угрозы на данный момент нет, но советую больше надеяться на себя, укреплять иммунитет. Практика показывает, что летальные исходы наблюдались у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих другими заболеваниями.