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Какой мультик покажут Путину на этот раз?

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 24.02.2020, 20:33
  • 2,010
Какой мультик покажут Путину на этот раз?
ФОТО: РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

Президент РФ снова ударился в свои розовые мечты.

В очередной торжественно-искусственной речи, посвящённой такому же искусственному празднику "23 Февраля", "Сказочный" Путин не опять, а снова ударился в свои розовые мечты и заявил, что вот-вот российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым и лазерным вооружением.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными, а значит — укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", — торжественно рапортовал НацДедушка.

Вот только, буквально 3 недели назад выяснилось, что разрекламированный ранее танк (и не только танк, а целое семейство на его платформе) "Армата" оказался без двигателя, который приказал долго жить.

2300 "Армат" в войсках к 1 января 2020 года так и остались в обещаниях и розовых мечтах.

Впрочем, "Несменяемый" обещал так много, и так мало исполнил, что одной чушью больше — одной меньше, разницы никакой.

Да и кому теперь интересна какая-то там "Армата"? У президента новая игрушка и он мечтает о новых, ещё более могучих системах, с непредсказуемыми траекториями и о 29 Махах в плотных слоях.

Можно уже сейчас смело прогнозировать недалёкое будущее этого "грозного оружия": вскоре выяснится, что для лазерного оружия нужен сущий пустяк, найти кайбер-кристаллы, которые, как известно, добываются только в одном месте в Галактике — на планете Илум, но чтобы до неё долететь, Роскосмосу нужно будет выделить новые триллионы рублей.

А там, вполне возможно, гаранту покажут мультик, перерисованный со "Звездных войн", и он загорится идеей строить легендарную "Звезду смерти".

Сразу 5 — в каждой точке Лагранжа. И мы сразу забудем про Махи в плотных слоях и все прочие "вжух-вжух" с "пиу-пиу" и примемся мечтать вместе с президентом РФ о новых недосягаемых для Западных вОрогов высотах и горизонтах.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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