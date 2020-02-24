Амнистия может коснуться и коррупционеров? 24.02.2020, 21:13

Фото: Дмитрий Брушко

Администрация Лукашенко ответила на коллективное обращение.

В начале февраля гражданская инициатива «Цель одна» обратилась с коллективным обращением в администрацию правителя, под ним подписались 6340 человек. И им пришел ответ: амнистия может затронуть и тех, кто был осужден по коррупционным преступлениям, передает tut.by.

Напомним, в начале февраля «Цель одна» отнесла собранные 6340 подписей в администрацию Лукашенко, а также в Генеральную прокуратуру и Верховный суд.

О чем просят авторы коллективного обращения?

Во-первых, применить амнистию к тем, кто оказался за решеткой по коррупционным преступлениям. В 2019 году во время амнистии коррупционеры не могли ни на что рассчитывать. В этом году ожидается еще одна амнистия.

Во-вторых, в обращении просят внести изменения в Уголовный кодекс.

В-третьих, обратить внимание на несовершенство законодательства.

— Ответ я получила в пятницу вечером — и один из абзацев вселяет надежду, — рассказывает Виктория Журавлева, одна из администраторов гражданской инициативы «Цель одна».

«Разработка законопроекта, предусматривающего проведение в 2020 году амнистии, осуществляется Верховным судом Республики Беларусь совместно с Министерством внутренних дел. В этой связи имеющиеся предложения по вопросу амнистирования отдельных категорий лиц, отбывающих наказание, предлагаем направлять в указанные государственные органы. При этом сообщаем, что, по имеющейся информации, в ходе подготовки данного законопроекта прорабатывается применение элементов амнистии в отношении широкого круга лиц, в том числе осужденных за совершение коррупционных преступлений», — говорится в ответе администрации правителя, датированном 19 февраля.

И указывается, что после коллективного обращения Генеральной прокуратуре предложили «принять меры, направленные на активизацию диалога с гражданским обществом по вопросам антикоррупционной политики».

«В целом администрация «президента» Республики Беларусь выражает признательность за обозначенные проблемные вопросы и внесенные предложения по корректировке норм законодательства о борьбе с коррупцией и об уголовной ответственности, а также за стремление развивать взаимодействие с государственными органами по вопросам антикоррупционной политики», — следует из ответа.

Кроме того, свои предложения участники гражданской инициативы могут направить в Национальный центр законодательства и правовых исследований, который разрабатывает комплексную корректировку Уголовного кодекса.