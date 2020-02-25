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Трибунал в Гааге взялся за Крымский мост

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  • 25.02.2020, 8:43
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Трибунал в Гааге взялся за Крымский мост

Россия нарушила как минимум 14 конвенций.

Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России касательно нарушений в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также хищения наших природных ресурсов», — сообщил он.

По его словам, предмет иска касается «в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск».

Экс-замминистра иностранных дел, агент Украины по делу против РФ в Международном суде ООН Елена Зеркаль сообщила, что речь идет о деле, касающемся нарушения Россией как минимум 14 конвенций.

«России снова не удалось избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Арбитражный суд вынес решение и дело Украины движется вперед как минимум за 14 различных статей Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), которые Россия нарушила: статьи 38, 43, 44, 92, 123, 192, 194, 198, 199, 204 , 205, 206, 279 и 303», — сообщила она в Facebook.

Напомним, летом прошлого года Международный суд ООН в Гааге рассмотрел возражения России относительно наличия у Суда юрисдикции в отношении иска Украины.

Агент Украины по делу против России в Международном суде ООН Елена Зеркаль просила Гаагский суд отклонить предварительные возражения РФ относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины.

Напомним, 10 июня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску «Украина против РФ» о нарушении оккупантами прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому праву.

14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017 прошло первое заседание трибунала, где был создан арбитраж, 19 февраля 2018 года Украина подала свои доказательства.

Ранее в МИД Украины заявляли, что намерены добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Как сообщалось, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Россия заявила, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.


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