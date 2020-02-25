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Макей: Нефтяной экспорт упал больше чем на $2 миллиарда

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  • 25.02.2020, 11:17
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Макей: Нефтяной экспорт упал больше чем на $2 миллиарда
Владимир Макей

Всему виной — нефтяные споры с Россией.

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2,055 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, пишет onliner.by.

«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — констатировал Владимир Макей.


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