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В Украине будет новый премьер-министр?

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  • 25.02.2020, 22:45
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В Украине будет новый премьер-министр?

СМИ назвали кандидатуру, которую рассматривает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра ветерана украинской политики Сергея Тигипко. Об этом со ссылкой на три источника в правительстве сообщило 25 февраля издание Kyiv Post, передает gordonua.com.

Источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко еще продолжались, отмечает газета.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос о комментарии. В пресс-службе компании Тигипко ТАС также не стали комментировать информацию.

Тигипко 60 лет. В 1997–1999 годах он был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова. В 2002–2004 годах возглавлял Национальный банк Украины. В 2010-м и в 2014-м баллотировался в президенты страны.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Это произошло после того, как YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этих записях признал, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Зеленский сказал, что дает Гончаруку шанс работать дальше.


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