Сколько белорусских пенсионеров живет за границей, а пенсии получают на родине 2 26.02.2020, 12:41

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С годами их число растет.

В Беларуси растет число тех, кто получают пенсии на родине, но проживает за границей. На 1 января насчитывалось 8036 таких пенсионеров. Это следует из данных ФСЗН. На начало ноября прошлого года их было 7788 человек. Выплаты перечисляют в 10 стран, пишет tut.by.

Пенсии перечисляют во Вьетнам, Германию, Израиль, Испанию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, США, Украину.

Пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, Беларусь заключила двусторонние соглашения с Украиной, Молдовой и Таджикистаном, по которым пенсионное обеспечение граждан этих государств происходит по законодательству страны, на территории которой они проживают.

Напомним, с 1 октября 2019 года начал действовать договор о пенсионном обеспечении между Чехией и Беларусью. Кроме того, готовится к подписанию соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС.

Чехия входит в числе стран, которые лидируют по числу трудовых мигрантов из Беларуси. Если в 2018 году в Чехии трудоустроились 494 человека, в 2017-м — 85, в 2016-м — 25, то в 2019-м — 782. Это данные Департамента по гражданству и миграции МВД. Однако в статистике учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

При этом на начало этого года пенсии в Беларуси получали 28 146 иностранцев (на начало ноября 2019-го — 27 787 человек). Это пенсионеры из Азербайджана, Латвии, России, Украины, Литвы и Польши, которые проживают в нашей стране.

Сколько денег власти хотят направить на выплаты пенсий тем, кто выехал за границу

На 2019 год в бюджете ФСЗН на выплаты пенсий и пособий белорусам, которые выехали за границу, а также прибывшим в нашу страну иностранцам по международным договорам запланированы почти 103 миллиона рублей. На 2018 год эта сумма была запланирована на уровне 92,1 миллиона рублей, а по факту выплачено 87,9 миллиона.

За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.

В ФСЗН ранее поясняли, что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, с Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.