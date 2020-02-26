Делегация Европарламента отказалась встречаться с «палаточниками» 12 26.02.2020, 16:32

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Европарламентарии отменили встречу за 15 минут до ее начала.

Отменена запланированная 26 февраля встреча делегации Европарламента с белорусскими «депутатами». Она не состоится по инициативе европейской стороны, сообщил журналистам председатель так называемой постоянной комиссии по международным делам нижней «палаты» Андрей Савиных, сообщает cайт naviny.by.

«С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится, — сказал Савиных.

Источник в так называемой палате представителей сообщил БелаПАН, что белорусскую сторону об отмене встречи уведомили за 15 минут до ее предполагаемого начала.

Делегация Европарламента 24 февраля прибыла в Минск. В ее составе заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Цель визита, который продлится до 28 февраля, — ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.