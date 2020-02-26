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Лукашенко почтил память маршала, которого в Литве признали военным преступником

  • 26.02.2020, 17:45
Лукашенко почтил память маршала, которого в Литве признали военным преступником
Дмитрий Язов
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Диктатор направил свои соболезнования семье Дмитрия Язова.

Лукашенко направил соболезнование родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, сообщает БелТА.

Лукашенко назвал Дмитрия Язова "поистине героической и легендарной личностью", а также заявил, что память о нем "навсегда сохранится в сердцах".

Напомним, что 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд признал в среду виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

Язов обвиняелся в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Кроме того, к 14-ти годам тюремного заключения приговорен экс-замминистра обороны Беларуси Владимир Усхопчик.


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