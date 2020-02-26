Лукашенко почтил память маршала, которого в Литве признали военным преступником
- 26.02.2020, 17:45
Диктатор направил свои соболезнования семье Дмитрия Язова.
Лукашенко направил соболезнование родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, сообщает БелТА.
Лукашенко назвал Дмитрия Язова "поистине героической и легендарной личностью", а также заявил, что память о нем "навсегда сохранится в сердцах".
Напомним, что 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд признал в среду виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.
Язов обвиняелся в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры.
Кроме того, к 14-ти годам тюремного заключения приговорен экс-замминистра обороны Беларуси Владимир Усхопчик.