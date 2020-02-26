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Гонконг выплатит жителям по $1200 в качестве меры поддержки из-за вируса

  • 26.02.2020, 19:14
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Гонконг выплатит жителям по $1200 в качестве меры поддержки из-за вируса
Гонконг
Иллюстрационное фото

Администрация Гонконга считает, что эта мера поможет поддержать экономику.

Власти специального административного района объявили о единовременной выплате местным жителям по 10 тыс. гонконгских долларов ($1200) в качестве меры социальной поддержки из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр финансов Гонконга Пол Чан, соответствующая информация опубликована на сайте, посвященном местному бюджету, передает РБК.

Выплаты получат постоянные жители района в возрасте от 18 лет. По словам Чана, эта мера должна стимулировать местное потребление, а также поддержать экономику. Министра финансов цитирует South China Morning Post.

Власти также сократят некоторые налоги и оплатят один месяц аренды для малоимущих, которые снимают государственное жилье.

Эти меры — часть предпринимаемых властями действий по поддержке населения на фоне многомесячных протестов и распространения коронавируса. В своей речи в законодательном совете Гонконга Чан отметил, что прошедший год был сложным для административного района и пообещал, что бюджет на 2020–2021 годы составлен с учетом помощи бизнесу и населению. Всего на эти цели планируется потратить $15 млрд. Деньги будут выделены из фонда, который был создан ранее из-за ухудшения экономических условий и проблем с занятостью населения.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты против закона об экстрадиции, после принятия которого Гонконг смог бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю, Тайваню и Макао. В сентябре власти отозвали законопроект, но протесты продолжились. Демонстранты расширили список требований и призывали к реформам и расследованию действий полиции во время разгона акций протеста.


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