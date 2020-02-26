FAZ: Поляки начали возвращаться на родину 6 26.02.2020, 20:01

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Количество поляков, которые возвращаются на родину, превысило количество тех, кто эмигрирует.

Впервые за многие годы количество поляков, которые возвращаются на родину, превысило количество тех, кто эмигрирует, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод - «Радио Польша»). Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В качестве причины такого явления газета указывает на улучшение экономической ситуации в Польше.

«Около 2,5 млн поляков живут за границей. В 2018 году это число впервые сократилось на 85 тыс.», - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные Главного статистического управления в Варшаве.

«В 2019 году польская экономика выросла на 4%. В предыдущем году – более чем на 5%. Уровень безработицы в Польше, в свою очередь, на 3,8% ниже, чем в среднем по ЕС. В некоторых отраслях наблюдается нехватка рабочих рук», - подмечает газета, а также напоминает, что в 2015 году правительство «Права и справедливости» внедрило программу «Семья 500+».

«Все это способствует реэмиграции: экономическая и социальная ситуация в Польше улучшилась, появились новые возможности. Прежде всего, в крупных городах появляется множество предложений по работе, которые оплачиваются лучше, чем труд неквалифицированных работников в Великобритании», - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом немецкое издание отмечает, что серьезным препятствием для возвращения польских эмигрантов, особенно для молодежи, остается число так называемых мусорных договоров, которые обходят положения трудового законодательства и предусматривают меньшее налогообложение.