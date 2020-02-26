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FAZ: Поляки начали возвращаться на родину

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  • 26.02.2020, 20:01
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FAZ: Поляки начали возвращаться на родину

Количество поляков, которые возвращаются на родину, превысило количество тех, кто эмигрирует.

Впервые за многие годы количество поляков, которые возвращаются на родину, превысило количество тех, кто эмигрирует, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод - «Радио Польша»). Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В качестве причины такого явления газета указывает на улучшение экономической ситуации в Польше.

«Около 2,5 млн поляков живут за границей. В 2018 году это число впервые сократилось на 85 тыс.», - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные Главного статистического управления в Варшаве.

«В 2019 году польская экономика выросла на 4%. В предыдущем году – более чем на 5%. Уровень безработицы в Польше, в свою очередь, на 3,8% ниже, чем в среднем по ЕС. В некоторых отраслях наблюдается нехватка рабочих рук», - подмечает газета, а также напоминает, что в 2015 году правительство «Права и справедливости» внедрило программу «Семья 500+».

«Все это способствует реэмиграции: экономическая и социальная ситуация в Польше улучшилась, появились новые возможности. Прежде всего, в крупных городах появляется множество предложений по работе, которые оплачиваются лучше, чем труд неквалифицированных работников в Великобритании», - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом немецкое издание отмечает, что серьезным препятствием для возвращения польских эмигрантов, особенно для молодежи, остается число так называемых мусорных договоров, которые обходят положения трудового законодательства и предусматривают меньшее налогообложение.


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