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Ученые «превратили» нефть в алмаз

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  • 26.02.2020, 20:16
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Ученые «превратили» нефть в алмаз

Это удалось сделать ученым из Стэнфордского университета.

Американские специалисты смогли синтезировать алмаз из нефти. Причем их эксперимент является оптимальным с точки зрения трудо- и энергозатрат.

Ученые из Стэнфордского университета в США сумели «превратить» обыкновенную нефть в алмаз. Этого исследователи добились с помощью соблюдения правильного баланса содержания веществ, давления и температуры, передает «Корреспондент» со ссылкой на Science Advances.

При этом какие-либо сторонние катализаторы не использовались, подчеркивают специалисты.

«Мы хотели создать такую чистую систему, в которой лишь одно вещество превращается в чистый алмаз без использования какого-либо катализатора», - сообщил один из авторов научной работы Сульджие Парк. Он также добавил, что эксперимент удался.

Также отмечается, что ученые пытались синтезировать алмазы из различных материалов не один десяток лет, однако только группе из Стэнфорда удалось сделать это оптимально с точки зрения трудо- и энергозатрат.


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