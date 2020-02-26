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В парламенте Великобритании нашли секретный ход XVII века

  • 26.02.2020, 23:37
В парламенте Великобритании нашли секретный ход XVII века

Секретный ход был создан для коронации Карла II в 1660 году.

В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, пишет ВВС.

Историки, которые работают над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей.

Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году - чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале - грандиозном помещении, примыкающем к залу заседаний палаты общин.

Впоследствии это был главный вход в палату общин для членов парламента - пока его не замуровали в толстых стенах старинного здания.

На проход случайно наткнулись в 1950-е, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, но тогда он был снова замурован и забыт.

«Сказать, что мы поражены - значит ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его замуровали так, что уже не найти», - сказал Марк Коллинз, историк, изучающий здания парламента.

«Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента, в нем столько истории», - добавила Лиз Халлам Смит, специалист по парламентскому наследию и архитектуре. Именно она обнаружила, что в секретный проход можно попасть через деревянную панель.

В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но, по словам Халлам Смит, о его местонахождении было известно очень мало.

Проход располагается между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис Лейбористской партии, а до этого - гардероб для депутатов.

Именно одна из этих деревянных панелей оказалась дверцей, которую архитекторы решили оставить там во время последней крупной реставрации 1950-е годы.

«Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, - рассказывает Лиз Халлам Смит. - Мы пригляделись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания».

Любопытные находки

Когда специалисты изготовили ключ, и дверь была открыта, они увидели за ней маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом у дальней стены. На высоте 3,5 метра там были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, открывавшиеся в Вестминстерский зал.

Еще на стенах нашли надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара.

Надписи сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. «Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля», - написано на стене.

Еще одна надпись гласит: «Этих рабочих наняли для ремонта галереи. 11 августа 1851 года. Настоящие демократы».

Как объясняет Халлам Смит, упоминание настоящих демократов означает, что рабочие принадлежали к движению «Чартизм», которое добивалось, чтобы все мужчины в возрасте от 21 года имели право голоса, и чтобы желающим баллотироваться в депутаты необязательно было иметь собственность.

К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно было зажечь свет. Он исходил от большой лампочки с надписью «Собственность правительства Ее Величества», которая находилась там, видимо, с 1950-х и не вышла из строя.

Ученые считают, что двери, ведущие в зал, были изготовлены примерно 360 лет назад. Анализ дверной рамы показал, что дерево, из которого она изготовлена, было срублено в 1659 году. Это соответствует имеющейся информации о том, что эти двери были сделаны для банкета по случаю коронации Карла II.

«Обнаружение секретного хода с его загадками доставило нам большую радость, - сказал историк Марк Коллинз, - но мы уверены, что с этим местом связано множество тайн, о которых мы и не догадываемся».

«Мы надеемся поделиться нашими находками с посетителями, когда восстановление завершится», - добавил он.


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