закрыть
27 февраля 2020, четверг, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эрдоган против Путина: кто побеждает в Идлибе?

5
  • Александр Гольц, «Ежедневный журнал»
  • 27.02.2020, 10:36
  • 4,443
Эрдоган против Путина: кто побеждает в Идлибе?
АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ

Ни одна из сторон не хочет уступать позиции.

В сирийском Идлибе создалась ситуация, развитие которой ведет к прямому военному противостоянию между Россией и Турцией. И Москва, и Анкара такую вероятность решительно отрицают. Однако в то же время уже готовят «отмазки» на случай столкновений.

Вот глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявляет, что «террористы» неоднократно наносили удары по российским и сирийским военным, а также по гражданским объектам с позиций наблюдательных пунктов Турции. Российские военные прямо утверждают, что турецкие войска в Идлибе обеспечивают все тех же «террористов» вооружениями, боеприпасами, а также обмундированием. То есть, если отбомбимся по туркам, сами турки и виноваты будут. 20 февраля силы оппозиции уже попытались прорвать оборону сирийской армии в провинции Идлиб. «Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», — доложил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). При этом утверждалось, что бандформирования поддерживала турецкая артиллерия.

Президент Турции Эрдоган заявил, что происходящее в Идлибе можно охарактеризовать словом «война». При этом, похоже, несмотря на российские авиаудары, вооруженная оппозиция при поддержке турецкой армии теснит войска Асада. Их, в частности, выбили из ранее захваченного города Нейраб. Эрдоган при этом угрожает широкомасштабным наступлением, но эксперты указывают, что турецких сил, переброшенных в Идлиб (а это, по разным оценкам, от 7 до 12 тысяч военнослужащих), недостаточно.

Турецкий лидер обещал «принять решение» о судьбе Идлиба после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Разговор этот состоялся в конце минувшей недели, однако к согласию лидеры Турции и России не пришли. Судя по сообщению пресс-службы Эрдогана, тот требовал выполнения ранее достигнутых договоренностей, прежде всего Сочинского меморандума 2018 года. Путин же настойчиво «выражал обеспокоенность» действиями террористов в идлибской зоне. Показательно, что, отчаявшись договориться с Путиным, Эрдоган заговорил о проведении в первых числах марта саммита, в котором кроме российского и турецкого президентов будут участвовать лидеры Германии и Франции.

Таким образом, на наших глазах терпит поражение концепция, так любимая авторитарными лидерами. Концепция, сводящаяся к тому, что серьезные проблемы можно разрешить с помощью закулисных переговоров и договоренностей, основанных на «королевском» честном слове.

Идлиб был обречен стать неразрешимой проблемой сирийского урегулирования. Последние два года «освобождение Сирии от террористов», которым так гордился Кремль, происходило по стандартному сценарию.

В результате массированных бомбардировок российской авиации «террористов» удавалось окружить силами проиранских формирований, действующих от имени армии Асада. Потом в результате переговоров боевиков оппозиции вместе с семьями вывозили в Идлиб, где сегодня скопилось около трех миллионов беженцев и десятки тысяч вооруженных людей.

В начале февраля войска Асада повели наступление и на эту провинцию, намереваясь вовсе избавиться от вооруженной оппозиции. Но тем, кого объявили террористами, сегодня уже некуда уходить, кроме как на турецкую территорию. А этот вариант совершенно не улыбается Эрдогану, в стране которого уже сейчас около трех миллионов сирийских беженцев.

Каждая из сторон сегодня по-своему трактует положения Сочинского меморандума 2018 года. Совершенно очевидно, Путин и Эрдоган одобрили полтора года назад документ, не выполнимый в принципе. Согласно ему, Турция брала на себя контроль над Идлибом, задачу ликвидировать «террористов» и склонить к сотрудничеству силы «умеренной оппозиции». Для обеспечения такого контроля по периметру «зоны деэскалации» размещались посты турецкой армии. С внешней стороны непроницаемость зоны должна была обеспечивать российская военная полиция.

Ничего из этой затеи не вышло. После 10 лет кровавой гражданской войны «умеренных» в Сирии не осталось. С оружием боевики расставаться не собираются. А Асад (и его иранские кураторы) горит желанием побыстрее одержать победу. Москве ничего не остается, как поддерживать и оправдывать его. «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — утверждает сейчас Сергей Лавров, объясняя удары российских самолетов по районам, которые контролируются турками.

Понятно, что в этой ситуации господство в воздухе российской авиации является решающим фактором. ВВС Турции запрещено летать над Идлибом. И неслучайно СМИ утверждают, что турецкий министр обороны уже угрожал то ли выдвинуть к границе с Сирией недавно приобретенный в России зенитный комплекс С-400, то ли запросить у США батарею-другую комплекса ПВО Patriot. Как тут не вспомнить радость отечественных патриотов от ловкой операции по продаже Анкаре С-400! И денег заработаем, и клин между Турцией и США вобьем. И вот теперь не исключено, что произведенные в России зенитные ракеты нацелят на российские же самолеты. Как видим, умозрительное желание вновь стать глобальным игроком плюс стремление помочь идейно близкому Асаду вовлекло Россию в участие в гражданской войне, которой не видно конца.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип