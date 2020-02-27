Ученые выяснили, как стоимость авто влияет на манеру вождения 2 27.02.2020, 11:57

Владельцы дорогих марок реже пропускают пешеходов?

Исследование, проведенное учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе, показало, что водители более дорогих машин реже останавливаются на переходах, чтобы пропустить пешеходов. Также выяснилось, что у автомобилистов наблюдаются явные половые и расовые предпочтения в том, кому стоит уступить дорогу на зебре. Статья об этом вышла в Journal of Transport & Health, пишет naked-science.ru.

Чтобы понять, как поведение водителей зависит от стоимости машины и облика пешеходов, был проведен эксперимент. Четыре человека (темнокожие и белые мужчины и женщины соответственно) пересекали одну из улиц Лас-Вегаса по нерегулируемому пешеходному переходу. Все переходы улиц записывались на видео. Стоимость машин определялась на основе продажных цен, указанных на интернет-ресурсах.

В целом лишь 28% из 461 водителя, попавшего в эксперимент, уступили дорогу пешеходам на переходе. Но при этом владельцы более дорогих авто реже были склонны останавливаться перед зеброй: вероятность этого снижалась на 3% на каждую 1000 долларов дополнительной стоимости машины.

Также обнаружилось, что водители чаще уступали дорогу женщинам и белым (в 31% случаев) и заметно реже — мужчинам и темнокожим пешеходам (24% и 25% случаев соответственно). Это согласуется с результатами предыдущих исследований, которые изучали зависимость поведения водителей и пешеходов от их пола, расы и социального статуса.