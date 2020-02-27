Российские ученые пожалуются в ООН на спутники Илона Маска 27.02.2020, 22:17

Илон Маск

В РАН заявили, что спутники Маска будут портить им астрономические снимки.

Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутниковую систему Starlink Илона Маска. Об этом сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Самусь. Его слова приводит РИА Новости.

Астрофизик заявил, что РАН направит в ООН письмо с жалобой, поскольку развертываемая Маском система из тысячи спутников будет мешать работе астрономов. Он пояснил, что спутники компании Маска будут портить астрономические снимки. По его словам, 30-40 процентов фотографий засветятся из-за отражения спутниками света Солнца. Вопрос подачи жалобы будет обсуждаться с вице-президентом РАН Юрием Балегой, добавил научный сотрудник.

В январе ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Выведенные на орбиту спутники будут находиться на высоте 290 километров и обеспечивать доступ к высокоскоростному интернету.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.