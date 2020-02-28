«Самая высокая полезность у бутылочки»: восемь забавных фактов о сезоне минского «Динамо» 28.02.2020, 18:03

Хлесткая инфографика о сезоне «зубров».

Минское «Динамо» отмучилось – самый слабый сезон в КХЛ в истории клуба наконец завершен. Яркий камбэк в последнем матче против московских одноклубников немного подсластил пилюлю, но в целом результаты просто отвратные – куча переписанных антирекордов не даст соврать.

«Трибуна» собрала все грустные цифры, но вот у болельщиков сил расстраиваться уже нет – осталось лишь тотальное недовольство, порой конвертирующееся в едкий сарказм и юмор. Так, например, произошло в посте паблика ВКонтакте ХК Динамо-Минск | Fan Zone , который сделал хлесткую инфографику о сезоне «зубров». Посмотрите ее: гарантируем – вы улыбнетесь.