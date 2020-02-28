Гол Нехайчика принес БАТЭ победу над украинским «Рухом»
- 28.02.2020, 22:38
Борисовский футбольный клуб забил единственный гол в матче.
БАТЭ одержал победу над украинским "Рухом" (Д2) в товарищеском матче — 1:0. Единственный гол на счету Павла Нехайчика, пишет pressball.by.
БАТЭ (Борисов, Беларусь) — Рух (Львов, Украина) — 1:
БЕЛЕК. 28 февраля. Комплекс полей Cornelia. Начало в 17.00.
БАТЭ: А.Свирский, А.Филипович, Б.Копитович, Е.Филипенко, Б.Настич, Д.Бага, С.Драгун (Е.Яблонский, 79), В.Виллюмссон, П.Нехайчик, А.Сарока, И.Стасевич (к).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Е.Филипенко (39), С.Драгун (40).
ГОЛ: 1:0 — П.Нехайчик (84, пас — А.Сарока).