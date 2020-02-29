Лукашенко нервничает: российская кормушка закрывается 37 29.02.2020, 9:52

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Фото: TASS

А программы выживания у правителя нет.

Вчера Лукашенко «озаботился» тем, что сильно дорожают продукты, особенно молоко. Назвал это полным идиотизмом и поручил официальным профсоюзам вместе с Комитетом госконтроля решить проблему. С этой целью посоветовал прижать торговцев: «Ничего, не обеднеют, если подержат цены на двадцать социально значимых продуктов питания», пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам»

Борьба с ценами — идефикс белорусского правителя. Крылатое выражение «открутить цены» восходит к той головомойке, которую Лукашенко устроил правительству Михаила Чигиря в ноябре 1994 года. Оно действительно подняло цены, чтобы, как пояснял позже Чигирь, «остановить экономический хаос и спасти производителей».

Волюнтаристский накат правителя, после чего цены — по крайней мере на хлеб да молоко — на какое-то время снизились, имел лишь кратковременный эффект. А потом Беларусь все равно переплюнула по инфляции, пожалуй, весь постсовок. Против экономики не попрешь.

Но менталитет — упрямая вещь. Мы видим, как склонный к простым и жестким решениям «вождь» снова достает из ножен ржавую административную шашку, чтобы рубать головы проклятым ценам.

«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут», — возмущался Лукашенко 28 февраля с трибуны VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси.

«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции», — сказал правитель, имея в виду перечень социально значимых товаров, цены на которые прежде контролировались. Пока же ФПБ и КГК получили указание: «Вы первые в этом ряду».

Перед Нацбанком надо бы шляпу снять

Действительно ли у нас вакханалия цен? Нужно ли с их ростом бороться, и если нужно, то как? Может, лучше создавать условия, чтобы зарплаты белорусов тянулись к европейскому уровню?

«В принципе я не вижу проблемы, потому что общий уровень цен у нас растет умеренно», — заявил экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

Действительно, в 2019 году инфляция в Беларуси составила 4,7%, что для наших краев — большое достижение. Целевой параметр на нынешний год — не более 5%. Перед Национальным банком, пожалуй, нужно шляпу снять, памятуя о не таких уж далеких временах, когда цены росли на десятки, а то и сотни процентов в год.

А все дело в грамотной, вменяемой монетарной политике, которую Нацбанк во главе с Павлом Каллауром проводит в последние годы (на что, видимо, получил карт-бланш после долгого топтания руководства страны по граблям). В 2015 году регулятор перешел на режим монетарного таргетирования, в 2021-м планирует внедрить более продвинутый вариант — режим таргетирования инфляции.

Простому человеку эти термины мало что говорят. Но вот вам наглядные факты. За последние пять лет инфляцию у нас удалось замедлить в три с половиной раза (сравните: в 2014-м была 16,2%). И эксперты считают, что в ближайшие годы Нацбанку вполне по плечу удержать ее в коридоре 4-5%. Недавно это казалось сущей фантастикой.

Блеснуть перед работягами

Казалось бы, и впредь не стоит дергать вожжи, пусть специалисты в Нацбанке и правительстве делают свое дело. Они, кажется, уже убедили правителя, что печатать вагоны пустых денег к «выборам» — это плохая идея, которая заканчивается девальвациями. Но Лукашенко все равно раз за разом тянется к административной шашке.

В последние годы он требовал кровь из носу обеспечить среднюю зарплату в тысячу рублей. Но когда зарплаты растут в разы быстрее производительности труда, это чревато перекосами в экономике и провоцирует ту же инфляцию. За что боролись?

Теперь, как видим, правитель в очередной раз рвется укротить цены. Эта зацикленность на ценах психологически понятна. Экономика растет плохо, сейчас вот из-за нефтяных терок с Россией, может, и вовсе перестанет расти. Так что ресурсов для подъема заработков нет.

Поэтому власть хочет показаться добренькой, блеснув перед раздраженными работягами кавалерийской атакой на ценники, на проклятых жирующих торгашей.

Экономист: работает механизм выравнивания цен в рамках ЕАЭС

Конечно, цены на отдельные товары могут расти быстрее, чем в среднем. Но кто виноват? Если говорить о продуктах питания, и в частности молоке, дороговизной которого возмутился Лукашенко, то здесь торговля, по мнению Крука, «играет весьма опосредованную роль».

Если уж думать об административных методах борьбы против дороговизны, то нужно применять антимонопольное регулирование, отмечает экономист. Но и это не актуально в случае, когда мы рассматриваем ценник на молоко и другие так называемые торгуемые товары, поскольку здесь, скорее всего, работает механизм выравнивания цен в рамках ЕАЭС, поясняет эксперт.

Если говорить о регулировании цен на корзину социально значимых товаров, то «такой подход имеет право на существование, но это уже вопрос за рамками экономики», отмечает собеседник Naviny.by. И тогда «нужно предусматривать какие-то компенсации поставщикам или другие меры».

В любом случае непонятно, «каким тут боком профсоюзы, функция которых — коллективное представительство интересов работников в отношении заработной платы и условий труда в переговорах с нанимателями», подчеркнул Крук.

Защита прав трудящихся или тотальный контроль?

Сегодня же Лукашенко обнажил административную шашку и по другому поводу. Заявил: ему надоело слушать, что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки (естественно, по умолчанию имелись в виду структуры официальных, а не независимых профсоюзов).

«Надо заставить их», — предложил диктатор решение в своем фирменном стиле. И пригрозил бизнесу указом на этот счет.

Но угрозу правитель завернул в хитрую обертку: «Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека».

Было бы дико видеть, что указами правителя насаждаются ячейки общества любителей кошек или защиты животных, с иронией отметил в комментарии для Naviny.by председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. Но ведь профсоюзы — это тоже общественные организации, «их создание — исключительно дело самих трудящихся», подчеркнул собеседник.

Если кто-то мешает создавать профсоюзную организацию, в том числе на частном предприятии, то надо разбираться с каждым отдельным случаем. Для этого есть законодательная база, в частности закон о профсоюзах. Более того, в подобных случаях предусмотрена даже уголовная ответственность, отметил профсоюзный лидер.

Другое дело, добавил он, что ФПБ — «это никакая не общественная организация. Она жестко встроена в систему государственного управления. С этой точки зрения все приобретает законченную логику».

«Жесткие авторитарные режимы всегда и везде стремились взять под контроль трудящихся. Они любят выступать от имени рядового человека, от имени труженика и во имя труженика», — говорит глава БКДП. Так что и в случае с насаждением ячеек ФПБ «речь идет о выстраивании системы тотального контроля», считает Ярошук.

Вот вам и «либерализация»

Действительно, Лукашенко не скрывает, что ФПБ — его опора, особенно во время электоральных кампаний, когда массово поставляет надежные кадры в избиркомы. А тут на носу очередные «выборы».

И в принципе впереди трудные времена. Российская кормушка закрывается, а сильной программы, как выживать в новой реальности, у правителя нет.

Очень вероятно, что белорусы станут жить хуже, люди заволнуются, заворчат. Самое время впрыснуть в массовое сознание новую дозу популизма в виде очередной волюнтаристской кампании борьбы с ценами, снятия жирка с торгашей.

При этом Лукашенко с той же трибуны козырял «либерализацией» условий для бизнеса. Но одной рукой у нас что-то на бумаге «либерализуют», а в другой держат ржавую шашку и грозят сделать секир-башка. А потом удивляются, что не валят валом инвесторы и вообще — крокодил не ловится, не растет кокос.