Ученые представили концепцию «антисолнечных» панелей для выработки энергии по ночам 7 6.02.2020, 11:38

2,357

Сейчас они работают над прототипом.

«Антисолнечные» панели могут вырабатывать электричество в вечернее и ночное время, заявили исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе в статье в журнале ACS Photonics, пишет TJournal. Они утверждают, что для этого нужно создать противоположность солнечным. Сейчас учёные работают над прототипом панели.

Панель работает по схожему принципу с солнечной, но процесс идёт в обратном порядке. Солнечные панели перехватывают энергию, которую Солнце направляет на холодную Землю, и преобразуют её в электричество.

Но по ночам тепло в виде инфракрасного излучения переходит от Земли к более холодному космосу, поэтому «антисолнечную» панель нужно будет направить в сторону Земли, объяснили учёные.

Так как у инфракрасного излучения меньше энергии, «антисолнечные» панели могут за ночь генерировать около четверти электричества, которое вырабатывает солнечная панель днём, утверждают учёные.

«Чтобы производить электроэнергию после захода Солнца, мы рассматриваем альтернативную идею, в которой Земля будет источником тепла, а ночное небо — радиатором. В результате может получиться «ночная фотоэлектрическая ячейка» из терморадиационных панелей», — объяснил один из авторов идеи, профессор кафедры электротехники и компьютерной инженерии Калифорнийского университета Джереми Мандэй. По его словам, оба вида панелей являются «тепловыми двигателями».

«Антисолнечная» панель будет использовать терморадиационный элемент для производства электричества. Обычные солнечные панели используют фотогальванический элемент.

Кроме того, солнечные панели обычно сделаны из кремния, которые хорошо улавливает свет. «Антисолнечные» панели должны быть сделаны из материала, которые улавливает свет с большей длиной волны, например, ртутные сплавы, объяснил Мандэй.