Учителя требуют от министра-коммуниста показать декларацию о доходах 6 7.02.2020, 16:43

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Они хотят обратить внимание на существенное снижение зарплат.

На petitions.by появилось обращение с требованием к министру образования Игорю Карпенко показать декларацию о доходах, сообщает belsat.eu.

Авторы петиции обращают внимание на то, что зарплаты педагогов сейчас начисляются согласно новой системе расчета. Педагоги жалуются на существенное снижение зарплат.

«С введением новой методики оплаты труда бюджетникам, учителя стали получать не только уведомления, в которых сказано, что их должностной оклад составляет 290,45 р. (см. фото), но и меньшую зарплату. Чтобы развеять сомнения в том, что это заработок, который нельзя назвать достойным, мы хотим, чтобы министр образования обнародовал свою декларацию о доходах. Чтобы показал, что он - один из нас: учитель. Что он получает соразмерное с учительским вознаграждение за свою работу», - говорится в петиции.

В прошлом году председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты Представителей Людмила Добрынина сообщила, что проект бюджета на 2020 год предусматривает рост зарплат работников бюджетной сферы на 10-11%.