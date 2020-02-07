Названа единственная сладость, которая лечит сердце 7.02.2020, 20:19

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Рекомендации дал Европейский центр безопасности пищевых продуктов.

Медики отметили горький шоколад как сладость, улучшающую работу сердца. Рекомендуется потреблять около 10-ти граммов темного шоколада для повышения упругости кровеносных сосудов, пишет lenta.ua.

По мнению Европейского центра безопасности пищевых продуктов, при лечении сердечных заболеваний следует обращаться не только к медикаментам, но и уделять внимание собственному рациону питания. Контролировать питание достаточно просто — не садиться на жесткие диеты, следить, чтобы меню было сбалансированным, соблюдать норму и не употреблять сладкого в больших количествах.

Если хочется полакомиться, эксперты рекомендуют сделать выбор в пользу темного шоколада, благотворно влияющего на упругость кровеносных сосудов. В шоколаде имеются флавоноиды какао, за счет которых можно поддерживать здоровье сердца. Также эти вещества повышают свертываемость крови, снижают засорение артерий, предотвращают образование тромбов.

Специалисты предупреждают о возможных противопоказаниях рациона, включающего в себя шоколад, и рекомендуют проконсультироваться с врачом.