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На коронавирус в Беларуси проверили уже более 500 человек

  • 7.02.2020, 21:46
На коронавирус в Беларуси проверили уже более 500 человек
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Медики дали рекомендации, как себя защитить.

Уже более 500 человек в Беларуси прошли диагностику на новый коронавирус и у всех он не подтвердился. Более того, ни у кого из обследованных не было и пневмоний. Об этом во время брифинга в Минздраве рассказали Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов, пишет tut.by.

Ирина Глинская отметила, что лабораторное обследование на коронавирус есть смысл проходить только тем, кто в течение последних 14 дней был в Китае. В целом с 28 января санитарно-карантинный контроль в аэропорту и на границе прошли более 190 тысяч человек, из них более 300 приехали из Китая. Тех, у кого были симптомы ОРВИ и при этом они вернулись из Китая, госпитализировали — их более 50 человек.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов обратил внимание, что сейчас, чтобы сдать анализ на коронавирус обращаются даже те, кто не был в Китае:

— Но совершенно понятно, что в таких случаях обращаться за обследованием — это просто-напросто потраченные усилия, деньги и более высокая загруженность у медиков.

Ирина Глинская обратила внимание, что наибольшее число случаев коронавируса отмечают в Китае и конкретно в провинции Хубэй.

— Но если говорить о приросте новых случаев, а ВОЗ его отслеживает, то в конце января за день прирост составлял 39%, сейчас идет динамика снижения, и за вчерашний день прирост новых случаев был 11%. Просто так ли это происходит? Нет. Меры, которые принимают в Китае, действуют.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.


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