закрыть
8 февраля 2020, суббота, 15:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Андрей Пионтковский: Зеленский может совершить триумфальный визит в Вашингтон

4
  • 8.02.2020, 12:58
  • 2,660
Андрей Пионтковский: Зеленский может совершить триумфальный визит в Вашингтон
Андрей Пионтковский

Сейчас — уникальный момент для Украины.

История с импичментом американского президента Дональда Трампа создала благоприятный для Киева консенсус между демократами и республиканцами. Если Украина правильно им воспользуется, то может рассчитывать на статус ключевого союзника – не члена НАТО, как Израиль и Южная Корея. Такие мысли высказал в интервью apostrophe.ua российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Скажите, как вы оцениваете голосование Сената по отстранению Дональда Трампа от должности?

- Голосование было совершенно ожидаемо. Никакого сомнения в том, что Трампа не отстранят от должности, не было. Вы же знаете, что требовались 2/3 голосов всех сенаторов. Что бы про себя не говорили в республиканской партии, внутренняя дисциплина не позволила бы проголосовать им за отстранение Трампа.

- Есть ли позитивная сторона от процесса импичмента для Украины?

- Скандал вокруг Украины – это то, что сейчас объединяет республиканцев и демократов. Он сыграл на пользу Украины. Демократы в каждом своем выступлении обвиняли Трампа в том, что он предал своего героического союзника, защищающего США и весь Запад от российской агрессии. А республиканцы им отвечали – нет, ни в коем случае он не предал нашего героического союзника. Наоборот, он оказал ему такую помощь, которую ваш Обама никогда бы не сделал: мол, мы поставляем "Джавелины", ну и так далее.

То есть республиканцы и демократы наперегонки бегут, чтобы отметиться, как большие друзья Украины. Но такое состояние на таком пике долго оставаться не сможет. Потому сейчас уникальный момент для Украины получить статус "главного союзника – не члена НАТО". Для этого необходимо только одно – воля украинского политического руководства.

Для Украины самый главный результат импичмента – это консенсус в политическом истеблишменте касательно поддержки Украины от российской агрессии. Это происходит на фоне очевидного предательства Европы. Единство американских членов парламента дает огромный шанс украинскому руководству, но я ужасно боюсь, что оно его упустит.

- Говорят, что до выборов в ноябре Зеленскому лучше не встречаться с Трампом, потому что это будет расценено как попытка повлиять на американские выборы. А как вы считаете?

- Для Украины все обернулось очень хорошо. И республиканцы, и демократы, и весь военно-политический истеблишмент относятся к Украине очень хорошо, с большим энтузиазмом ее поддерживают. Да и на Трампа воздействуют Помпео, министр обороны США, окружение. Я думаю, что они не позволят Трампу поехать на 9 мая в Москву. Потому никаких особых угроз для Зеленского в Вашингтоне нет. Он может совершить триумфальную поездку в Вашингтон и присутствовать при подписании Трампом для Украины статуса главного союзника – не члена НАТО. Это резко усилит внешнеполитические позиции Киева. А другой причины ехать Зеленскому в США нет.

- Украина, кстати, становится все ближе к НАТО. В Министерстве оборони у нас призвали Альянс включить Украину в программу расширенных возможностей – это как ПДЧ в НАТО, только без политической канвы.

- Ну, это НАТОвские вещи. А я говорю о двустороннем статусе. Он обходит все проблемы вступления в Альянс. Носителями такого статуса являются Южная Корея, Япония, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Для этого не надо договариваться с Макроном или Меркель. Они могут заблокировать любое повышение статуса.


популярное за неделю

Мнение

Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников
Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников