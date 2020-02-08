Андрей Пионтковский: Зеленский может совершить триумфальный визит в Вашингтон 4 8.02.2020, 12:58

2,660

Андрей Пионтковский

Сейчас — уникальный момент для Украины.

История с импичментом американского президента Дональда Трампа создала благоприятный для Киева консенсус между демократами и республиканцами. Если Украина правильно им воспользуется, то может рассчитывать на статус ключевого союзника – не члена НАТО, как Израиль и Южная Корея. Такие мысли высказал в интервью apostrophe.ua российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Скажите, как вы оцениваете голосование Сената по отстранению Дональда Трампа от должности?

- Голосование было совершенно ожидаемо. Никакого сомнения в том, что Трампа не отстранят от должности, не было. Вы же знаете, что требовались 2/3 голосов всех сенаторов. Что бы про себя не говорили в республиканской партии, внутренняя дисциплина не позволила бы проголосовать им за отстранение Трампа.

- Есть ли позитивная сторона от процесса импичмента для Украины?

- Скандал вокруг Украины – это то, что сейчас объединяет республиканцев и демократов. Он сыграл на пользу Украины. Демократы в каждом своем выступлении обвиняли Трампа в том, что он предал своего героического союзника, защищающего США и весь Запад от российской агрессии. А республиканцы им отвечали – нет, ни в коем случае он не предал нашего героического союзника. Наоборот, он оказал ему такую помощь, которую ваш Обама никогда бы не сделал: мол, мы поставляем "Джавелины", ну и так далее.

То есть республиканцы и демократы наперегонки бегут, чтобы отметиться, как большие друзья Украины. Но такое состояние на таком пике долго оставаться не сможет. Потому сейчас уникальный момент для Украины получить статус "главного союзника – не члена НАТО". Для этого необходимо только одно – воля украинского политического руководства.

Для Украины самый главный результат импичмента – это консенсус в политическом истеблишменте касательно поддержки Украины от российской агрессии. Это происходит на фоне очевидного предательства Европы. Единство американских членов парламента дает огромный шанс украинскому руководству, но я ужасно боюсь, что оно его упустит.

- Говорят, что до выборов в ноябре Зеленскому лучше не встречаться с Трампом, потому что это будет расценено как попытка повлиять на американские выборы. А как вы считаете?

- Для Украины все обернулось очень хорошо. И республиканцы, и демократы, и весь военно-политический истеблишмент относятся к Украине очень хорошо, с большим энтузиазмом ее поддерживают. Да и на Трампа воздействуют Помпео, министр обороны США, окружение. Я думаю, что они не позволят Трампу поехать на 9 мая в Москву. Потому никаких особых угроз для Зеленского в Вашингтоне нет. Он может совершить триумфальную поездку в Вашингтон и присутствовать при подписании Трампом для Украины статуса главного союзника – не члена НАТО. Это резко усилит внешнеполитические позиции Киева. А другой причины ехать Зеленскому в США нет.

- Украина, кстати, становится все ближе к НАТО. В Министерстве оборони у нас призвали Альянс включить Украину в программу расширенных возможностей – это как ПДЧ в НАТО, только без политической канвы.

- Ну, это НАТОвские вещи. А я говорю о двустороннем статусе. Он обходит все проблемы вступления в Альянс. Носителями такого статуса являются Южная Корея, Япония, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Для этого не надо договариваться с Макроном или Меркель. Они могут заблокировать любое повышение статуса.