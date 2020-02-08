Порвать цепь 2 8.02.2020, 13:51

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Это будет лучшим выходом для белорусов.

Принята новая инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Она опубликована сегодня, документ сразу вступил в законную силу, пишет телеграмм-канал «Баста!».

Основная часть инструкции — так называемое расписание болезней. Это перечень заболеваний и то, к каким категориям годности относятся имеющие их призывники.

Минобороны и официальные СМИ оправдываются, что инструкция – это всего лишь уточнение ее предыдущего варианта, но все, кто ее внимательно прочитал, понимают, что это не так. Документ значительно расширяет возможности для призыва на воинскую службу, из расписания исключили многие заболевания, теперь к службе в армии годны практически все. Призвать в военное время могут даже ВИЧ-инфицированных. А война у нас, как неоднократно в последнее время говорил Лукашенко, уже идет.

Причина появления такого документа на самом деле проста – нехватка бесплатной рабочей силы и стремление властей ужесточить контроль над школьниками и студентами. Это очередное звено в цепи, частью которой уже являются “закон об армейском рабстве”, создание базы данных ”волонтеров” и принудительное распределение.

Звено не последнее. Выбор для студента прост. Либо соглашаться быть бесплатной рабочей силой на лукашенковских играх, чемпионатах и парадах во время учебы либо отправляться в армию строить дачи начальству и терпеть унижения и дедовщину.

Либо порвать цепь.