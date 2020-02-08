Как на человека влияют шесть минут без смартфона 1 8.02.2020, 18:18

Исследователь пригласил поучаствовать в эксперименте 125 добровольцев.

Дейв Марковиц, молодой ученый из Орегонского университета, решил выяснить, как использование смартфона влияет на способность сосредоточиться и самоконтроль человека, пишет журнал «Нож».

Исследователь пригласил поучаствовать в эксперименте 125 добровольцев. Каждому предстояло провести в пустой комнате шесть минут — при этом испытуемые не знали, сколько времени займет эксперимент.

Участников разбили на три группы. Одним разрешили пользоваться всеми функциями смартфона, кроме звонков и сообщений. Других попросили оставить смартфон за пределами комнаты и просто посидеть в одиночестве. Третьим предложили взять смартфон с собой, но положить его экраном вниз, как если бы он был выключен.

С помощью сенсоров, закрепленных на подушечках пальцев, ученый фиксировал волнение участников. После эксперимента добровольцев попросили рассказать, как они чувствовали себя в закрытом пространстве и о чем думали.

Участники без смартфонов не могли сосредоточиться на какой-то одной мысли, их разум блуждал.

Участники, которые не пользовались смартфоном, но держали его под рукой, чувствовали себя спокойнее тех, кто оставил гаджет за дверью. Как ни странно, смартфон помог людям сосредоточиться, их мысли были заняты чем-то интересным.

Во многом исследование Марковица повторяет «зефирный эксперимент» Уолтера Мишеля, который изучал отсроченное удовольствие. Мишель предлагал детям от четырех до шести лет съесть угощение (зефир, печенье или крендель) немедленно или подождать 15 минут и получить двойную награду.