Военный в Тайланде расстрелял 17 человек и захватил заложников 8.02.2020, 19:56

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В плену находится 16 человек.

Военнослужащий в Таиланде убил 17 человек в городе Корат на северо-востоке Таиланда, еще 16 человек он держит в заложниках, пишет «Новое время».

Об этом сообщает Тhe Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах.

Еще 14 человек получили ранения.

Сначала солдат убил командира и двоих сослуживцев, после чего отправился в торговый центр. В торговом центре он открыл стрельбу по посетителям и удерживает 16 человек в заложниках.

«Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?» — написал солдат в одной из соцсетей.