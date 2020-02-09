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Белорус Максим Сушко стал первой звездой матча с «Уилкс-Берри»

  • 9.02.2020, 9:12
Белорус Максим Сушко стал первой звездой матча с «Уилкс-Берри»
Максим Сушко

Форвард «Лихай Вэлли» оформил дубль, нанес 3 броска и заработал «+2» к полезности.

В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ "Лихай Вэлли" обыграл "Уилкс-Берри" со счетом 5:3, сообщает pressball.by.

У победителей форвард сборной Беларуси Максим Сушко оформил дубль, нанес 3 броска и заработал "+2". В итоге он был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на счету нашего нападающего 19 (9+10) баллов в 43 играх, при показателе полезности "+13".

Отметим, что ворота "Фантомс" защищал уроженец Гомеля Кирилл Устименко, который отразил 38 бросков из 41. По итогам дебютного матча он был признан второй звездой поедингка.

Устименко был заигран за сборную России, однако сам не исключал, что в последствии будет защищать цвета сборной Беларуси.


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