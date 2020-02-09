закрыть
9 февраля 2020, воскресенье, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: Жесткая посадка самолета в России с оторванным шасси

  • 9.02.2020, 18:19
Видеофакт: Жесткая посадка самолета в России с оторванным шасси

В России произошло серьезное ЧП при посадке пассажирского самолета.

В воскресенье, 9 февраля, в России у пассажирского самолета авиакомпании UTair сломались шасси при заходе на посадку, сообщает apostrophe.ua.

Инцидент произошел в Республике Коми, в аэропорту города Усинск. Лайнер ударился о землю и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В нем находилось 100 человек.

Пассажиров пришлось спускать по надувным трапам, никто из них, как сообщается, не пострадал. Некоторым, по словам очевидцев, пришлось спрыгивать прямо на крылья самолета.

"Во время посадки в Усинске самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил повреждения", – рассказал агентству источник.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников