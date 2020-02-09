Видеофакт: Жесткая посадка самолета в России с оторванным шасси 9.02.2020, 18:19

В России произошло серьезное ЧП при посадке пассажирского самолета.

В воскресенье, 9 февраля, в России у пассажирского самолета авиакомпании UTair сломались шасси при заходе на посадку, сообщает apostrophe.ua.

Инцидент произошел в Республике Коми, в аэропорту города Усинск. Лайнер ударился о землю и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В нем находилось 100 человек.

Пассажиров пришлось спускать по надувным трапам, никто из них, как сообщается, не пострадал. Некоторым, по словам очевидцев, пришлось спрыгивать прямо на крылья самолета.

"Во время посадки в Усинске самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил повреждения", – рассказал агентству источник.