Как Скрипаль поддерживал «зеленых человечков» - и стал следующим 1.03.2020, 13:21

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История полковника, который любил деньги, и обидел другого полковника, который тоже любил деньги.

Редактор LIGA.net Петр Шуклинов любит изучать историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них:

Вы все слышали имя Сергея Скрипаля (агентурное имя военной разведки Британии - "Немедленный"). Но вероятно мало понимаете, зачем русские решили его убить. Сегодня рассказываю как один полковник, который любил деньги, очень обидел другого полковника и всех его друзей, которые тоже любили деньги. Лучший источник - книга "Файлы Скрипаля" британца Марка Урбана. Еще я расскажу, как семья Скрипалей живет после попытки его убийства.

"УКРАИНЦЫ БЕЗ ПОВОДЫРЯ НЕ МОГУТ". Сергей Скрипаль родился в Киеве, потом семья переехала под Калининград (Кенигсберг). Выучился на десантника, но перевелся в спецназ ГРУ ГШ МО СССР. Закончил Военно-дипломатическую академию и стал разведчиком-нелегалом. Работал на спецслужбу до и после развала совка вплоть до 1999 года. Закончил в звании полковника. Затем работал в МИД РФ и в бизнесе.

А в 2004 году его задержали и в 2006 осудили за "госизмену". Несколько лет он провел в российской тюрьме. Но был обменян на российских шпионов, задержанных в Великобритании - переехал, получил британское гражданство. Сейчас ему 68 лет. Это если коротко. А теперь - важные детали.

В начале 90-х Скрипаль получил должность в резидентуре ГРУ на Мальте - маленького островного государства, где никто не мешал ГРУ строить центр шпионажа. Затем в 1994 году его направили в Мадрид (Испания).

Скрипаль участвовал в подготовке вторжения в Афганистан и в других тайных операциях. С гордостью рассказывал журналиту Урбану: "Я трижды побывал в Китае, и каждый раз без визы. Но зато с "калашниковым".

Урбан называет Скрипаля "настоящим советским офицером". Горбачева и Ельцина Скрипаль считает предателями - за развал СССР. "Неприкрытый русский националист" - так Урбан характеризует Скрипаля, который даже в изгнании "смотрел Первый канал российского телевидения, был восхищен захватом Крыма и одобрял политику Путина против Украины".

"Украинцы без поводыря не могут, - сказал Скрипаль Урбану. - Для того, чтобы их вести, нужна Россия". И, наверное, после этих слов ваше мнение о Скрипале серьезно изменилось. Но не стоит ни очаровываться, ни разочарываться в шпионах. Мир спецслужб работает по-другому и он не черно-белый.

КРОТ В РУКОВОДСТВЕ ГРУ. Британская MI6 завербовала Скрипаля примерно в 1996 году, когда он занимал должность первого секретаря посольства по науке и технике в Испании. Там он успешно выполнил неизвестное "секретное задание", после чего вернулся в Москву с повышением - стал начальником управления кадров ГРУ. Ему покровительствовал сначала первый зам, а потом и глава ГРУ генерал Валентин Корабельников.

Как именно завербовали Скрипаля - есть несколько версий. В книге Урбана об этом не говорится. Российские пропагандисты в своих книгах пишут о роли Антонио Альвареса де Идальго (агент MI6 Пабло Миллер), который в Британии считался специалистом по России. Якобы именно он "подкупил" Скрипаля.

Урбан в своей книге тоже намекает на деньги как на фактор. По подсчетам автора книги "Файлы Скрипаля", британцы провели с разведчиком 15-16 встреч - и после каждой он получал около $3000. Деньги Скрипаль клал на счет в Испании (распечатки счета в его московской квартире стали уликой).

Вспоминает бывший глава MI6 Джон Соуэрс (2009-2016): "Чтобы понимать угрозы со стороны России, вам надо понимать, как продумываются операции, какие активы есть у российской разведки. Мы пытались проникнуть в российские разведслужбы, включая ГРУ".

Сначала Скрипаль передавал данные британцам в Мадриде. По официальной версии, первое, что он сделал, передал схему структуры ГРУ при посольстве в Испании - с именами начальников управлений, отделов, подразделений и другими деталями.

Сам Скрипаль говорит иначе. Если верить книге Урбана, в 1996 году Скрипаль передал MI6 информацию о систематической коррупции в мадридской резидентуре, а не просто какую-то оргструктуру. Схема была простой: завышали бюджеты - распиливали остаток.

И вот здесь самое интересное. Как утверждается в книге, часть денег уходила Николаю Патрушеву, который тогда возглавлял управление собственной безопасности ФСБ, а в 1999 году возглавил и всю службу, сменив на этом посту Путина.

Но самый большой удар России Скрипаль нанес, когда вернулся в Москву и стал отвечать за все кадры спецслужбы в штаб-квартире ГРУ (ныне ГУ ГШ РФ). В "стекляшке" или "аквариуме" в 1996 году Скрипаль стал одним из самых надежных источников информации MI6.

Вспоминает бывший резидент ЦРУ в Москве Джон Сифер: "Сергей Скрипаль открыл окно в российскую армию, что было критически важно в тот момент... Личные дела людей, сведения об их местоположении, их слабые места, проблемы, личные вопросы".

Непроверенная информация (источник - русские): в ходе суда над Скрипалем якобы было установлено, что от действий Скрипаля пострадали более 300 сотрудников российских спецслужб. Но это могут быть просто выдумки русских, чтобы демонизировать Скрипаля и оправдать покушение.

Информацию лично в руки он никогда не передеавал. Иногда, когда семья ехала отдыхать в Испанию, передавал жене книгу "для друга", где невидимыми чернилами записывал информацию (проявить чернила можно было только в спецлаборатории). Иногда (вот это - по версии исключительно российских СМИ), передавал в парке через bluetooth-устройство в камне.

В целом, по разным данным, за все время работы двойным агентом Скрипаль передал на Запад более 20 000 тайных документов. Впечатляющая работа.

ЗАДЕРЖАНИЕ. Согласно одной версии, Скрипаля сдал завербованный русскими высокопоставленный сотрудник испанской контрразведки, который позже был разоблачен и осужден.

По другой версии, Скрипаль сам допустил ошибку: когда "вышел на пенсию" в 48 лет, решил через некоторое время вернуться к работе на Британию, но был слишком настойчив, расспрашивая секреты у своих коллег по ГРУ за ужинами в ресторанах.

По третьей версии, Скрипаль попал под наблюдение при передаче сведений в парке (спецслужбы следили за конкретным местом и фиксировали всех, кто туда приходил).

Так или иначе, осенью 2004 года отставной полковник Скрипаль уехал в Турцию, находясь под "колпаком" русских. Контрразведка якобы записала его встречу с представителями MI6. А вскоре после возвращения в Москву Скрипаль был арестован.

Его посадили в тюрьму, а через пять лет помиловали во время "большого обмена шпионами" с Великобританией. Россияне отдали четвертых, британцы - десятерых (о большом обмене расскажу в другой раз).

Скрипаль поселился с семьей в Солсбери, в небольшом доме, который за 200 000 фунтов купила для него британская разведка. Ему полагалась пенсия, машина. И даже работа нашлась.

В книге "Файлы Скрипаля" говорится, что после разоблачения Скрипаль оставался убежденным русским патриотом, поддерживал оккупацию Крыма, а после покушения - долго не мог поверить, что его пытались убить русские спецслужбы.

ЗАЧЕМ ПУТИНУ СМЕРТЬ СКРИПАЛЯ. Это большая загадка для западного обывателя. До сих пор ходят разные версии. Я изложу основные.

Первая. Скрипаль продолжал заниматься работой против России. Он преподавал в военных академиях Великобритании, а также консультировал западные разведки по поводу принципов работы спеслужбы РФ.

Якобы вплоть до 2017 года Скрипаль помогал разведкам четырех стран НАТО. Некоторые из его сведений помогли раскрыть россиян. Но Урбан, автор книги о Скрипале, все это опровергает, описывая бывшего полковника как домоседа, который собирал пазлы и клеил модели кораблей.

Вторая. Скрипаль заговорил о ближайшем круге друзей Путина. Он начал передавать данные, которые вели прямиком в кооператив Озеро и к ближайшим соратникам российского президента, а через них - прямо к Путину.

Часть компромата была использована британцами, чтобы завербовать еще одного агента ГРУ. Он был пойман при передаче информации, а в 2004 году его задушили прямо в военном госпитале в РФ. При этом у погибшего были отрезаны несколько пальцев - его пытали. Но россияне назвали это самоубийством.

Третья. В последние годы россияне организовали несколько десятков убийств. Большинство из них - на территории Великобритании. Задача спецслужб РФ в этом смысле была простая: запугать и чтоб другим неповадно было.

В интервью с Урбаном Скрипаль говорил, что также опасается за свою жизнь. "Мы боимся Путина", - признался он журналисту, говоря о своей семье. Урбан в своей книге пишет, что россияне "просто пошли по списку".

ПОКУШЕНИЕ КАК ПОЗОР ГРУ РФ. Сегодня мы знаем о них абсолютно все: где родились, где учились, что прописаны были по адресу штаб-квартиры ГРУ (ныне ГУ ГШ РФ) в Москве, а позже - получили дорогие квартиры; даже водительские права убийц и другие многочисленные документы об учебе и работе на ГУ ГШ РФ доступны журналистам и следствию.

Неудачную попытку убить Скрипаля предприняли три агента под псевдо "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига, исполнитель), "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин, исполнитель) и "Сергей Федотов" (настоящее имя Денис Сергеев, помогал исполнителям).

Последней точкой в установлении личностей стал абсолютно детский провал со снимком со свадьбы в 2017 году. Журналисты нашли фотографию, на которой Чепига в белом костюме среди гостей на свадьбе дочери генерала ГУ ГШ РФ Аверьянова пьет шампанское. В списке гостей был и Мишкин. Позор, конечно.

Интересно, что свадьба проходила на берегу Сенежского озера - в 15 минутах езды от базы Сил специальных операций России "Сенеж". А Сергеев, как выяснилось - выпускник "консерватория", военной академии МО РФ (кузница кадров для военной разведки).

Первый важный факт. Чепигу, Мишкина и генерала Аверьянова Путин наградил званиями Героя России в 2014 году (предположительно - за оккупацию Крыма, именно их воинская часть была теми самыми "зелеными человечками"). Однако есть сведения, что оба были направлены на работу в Украину во время Майдана.

Эта страница их работы остается нераскрытой. Одна из версий - они помогали вывезти Януковича. Но возможно именно они участвовали в организации расстрела людей на Майдане, чтобы спровоцировать революцию, организовать выезд купленных Москвой "властей" и дать старт "Русской весне" и оккупации Крыма.

Второй важный факт. Группа этих товарищей (Сергеев, Мишкин, Чепига) связана также с неудачным переворотом в Черногории (история об этом описана здесь). Агентов также посылали на задачи в Украину, Швейцарию, Францию, Нидерланды, Молдову, Чехию, Болгарию, Великобританию.

Кроме того, предположительно именно Мишкина и Чепигу выслали из Швейцарии в начале 2018 года, когда они пытались получить доступ к химической лаборатории в городе Шпиц.

Третий важный факт. Сергеев связан с наемниками террористической группировки ЧВК Вагнера. По данным Bellingcat, он неоднократно ездил между Москвой и Краснодаром, где располагается база ЧВК, а также заказывал билеты совместно с лицами, идентифицированными как наемники ЧВК.

Расследователи Bellingcat ранее сообщали, что наемники Вагнера имеют заграничные паспорта той же серии, что и подставные паспорта ГУ ГШ РФ (например у Мишкина и Чепиги).

Зафиксируем момент. За убийствами, политическими покушениями, попытками переворотов, организацией подкупов политиков и партий в Европе, дестабилизацией и даже оккупацией Украины стоят одни и те же люди из числа нескольких спецслужб РФ, включая военных. Они также стоят за оккупацией Крыма. И Скрипаль восхищался их работой, пока он сам не стал целью. Ирония судьбы в чистом виде.

КАК БЫЛО СОВЕРШЕНО ПОКУШЕНИЕ. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему из Москвы, нашли бессознания на лавке в парке возле торгового центра. Их заметила врач, которая делала покупки. Пострадавших экстренно доставили в больницу в состоянии тяжелого отравления. Оба оказались в реанимации в состоянии комы.

Рассказывает журналист Артем Круглов, участник расследования (интервью для Радио Свобода): "Эти двое (Чепига и Мишкин) два дня подряд мотались в Солсбери, делая по 300 км в день туда-обратно. В день преступления замечены в непосредственной близости от дома Скрипаля, разумных объяснений, что они там делали, - не представили. Любимый ими собор и шпиль совершенно в другом районе (в интервью пропагандистам они говорили, что приехали посмотреть на знаменитый собор в Солсбери)".

В гостиничном номере грушников нашли следы "Новичка". Флакон убийцы выбросили в контейнер для сбора благотворительных вещей (вероятно, перепутали с мусорным баком). В итоге убили гражданского, пострадали десятки других.

Яд "Новичок" был создан так, чтобы наносить непоправимый вред. Семья Скрипалей до конца жизни останется инвалидами. Но не только они. В целом врачам пришлось оказать помощь более чем 50 людям. Под воздействие яда попали полицейские, медики, детективы, случайные прохожие.

Следы яда нашли в квартире Скрипалей и в ресторане, где отец с лочерью обедали. Также следы яда нашли на машине Скрипаля - его нанесли на ручку двери автомобиля. Также следы нашли в системе вентиляции машины. Но наибольшую концентрацию яда нашли в доме Скрипалей на ручке входных дверей.

Международная организация по запрещению химоружия (созданная ООН) подтвердила, что Скрипалей отравили ядом "Новичок", который был разработан в секретной химической лаборатории в России (закрытый военный городок Шихани, Саратовская область).

Сам яд привезли в контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci, которую британец Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери. Он подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих госпитализировали, но врачи не смогли спасти женщину.

Флакон был сконструирован так, чтобы его можно было пронести через досмотр в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для исполнителей. Оставшегося во флаконе вещества могло бы хватить, чтобы отравить еще несколько тысяч человек.

Рассказывает руководитель расследования по делу Сергея Скрипаля Дин Хейдон: "Бутылочка очень небольшая. У нее был запаянный колпачок, который и содержал "Новичок". Нападавшие вскрыли контейнер, вставили дозатор, а затем сверху поместили разбрызгиватель".

В качестве наказания для России, весь мир объявил о высылке российских агентов. Более 30 стран, включая США, Великобританию и Украину выслали более 140 шпионов, которые работали под видом "дипломатов". Введены многочисленные санкции. Беспрецедетный размах реакции поломал работу российских спецслужб на годы.

КАК ЖИВЕТ СЕЙЧАС СЕМЬЯ СКРИПАЛЯ. Примечательно, что русские решили перебить всю семью Скрипалей. В 2011 году к Сергею Скрипалю приехала его жена Людмила и двое детей. В 2012 году умирает жена (рак). В 2016 году умирает старший брат. В 2017 году во время поздки в Санкт-Петербург умирает сын Александр (печеночная недостаточность). По другой версии - его убили в ДТП.

Именно доставка тела в Великобританию могла стать ниточкой к месту проживания Сергея Скрипаля. Покушение в Солсбери побудило полицию Британии возобновить расследование и изучить обстоятельства смерти его жены и сына.

После выписки из военного госпиталя Скрипаль и его дочь Юлия попали в программу по защите бывших агентов. Ни место их пребывания, ни новые имена неизвестны. Они не дают интервью.

"Реализацией resettlement programme занимается спецотдел MI5, - рассказывает бывший офицер британской спецслужбы Филип Ингрэм в интервью Новой газете. - Они присматривают за агентами, которых переселили в новое место - как на территории Великобритании, так и за пределами страны".

Только один раз после выздоровдения Юлия согласилась через полицию организовать интервью для Reuters. В нем она рассказала, что ей с отцом "очень повезло" остаться в живых. "Стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления", - сказала она.

Это было единственное интервью после покушения. Гораздо позже стало известно, что свою квартиру в России Юлия Скрипаль продала при посредничестве подруги.

Но если Юлия показалась на камеру, то Сергея Скрипаля на публику не выводили. Вероятно потому, что внешность его изменена. "Обычно это выглядит так: офицер департамента MI5 садится и вместе с бывшим агентом обсуждает весь спектр мер, которые необходимы для защиты человека, и они вместе находят решение", - говорит Ингрэм.

По данным русских пропагандистов, Скрипаль якобы звонил в Ярославль своей племяннице Виктории. Сказал, что "достала ваша рашка" и что его "перевозят с места на место". И еще один раз оставил племяннице голосовое сообщение - поздравил с 9 мая. Но он это был или нет - неизвестно.

Говорит бывший глава MI6 Джон Соуэрс (2009-2016): "Мы ошиблись в оценках (в первый раз). Опасность, угрожавшая Скрипалю, была гораздо больше, чем мы думали. Но мы не ожидали, что русские откатят назад президентское решение о помиловании... Раньше к формальным обменам (шпионами) обе стороны относились с уважением".

Исполнители покушения на Скрипаля объявлены в розыск. Россия же объявила их "простыми гражданскими", "туристами" и "продавцами спортивного питания". На запрос о выдаче подозреваемых россияне ответили отказом. Дело продолжают расследовать, включая причастность высшего политического руководства России в лице Владимира Путина.