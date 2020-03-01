Блогер Николай Масловский: Свободу Алесю Круткину! 1 1.03.2020, 16:05

НИКОЛАЙ МАСЛОВКСИЙ

ФОТО: SPRING96.ORG

Гласность помогает избавлять общество от людей, которые не хотят жить по совести.

Видеоблогер Николай Масловский выступил в поддержку арестованного на 45 суток активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина. Своё обращение он выложил на канале в YouTube, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Друзья, всем привет! В этом ролике я хочу высказать свою поддержку активисту «Европейской Беларуси» Алесю Круткину, он же политический блогер, мой коллега по YouTube, - сказал Николай Масловский. - Он уже отсидел 30 суток, на днях ему дали еще 15 суток. За свою позицию, за то, что он активист, за то, что он хочет перемен в стране, за то, что он политический блогер он отсидит в сумме 45 суток. Он еще получил штраф 50 базовых – это 1350 рублей.

Я думаю, что не секрет, что в этом году будут проходить «выборы». Лукашенко по телевизору дал приказ своим помощникам и опричникам, чтобы нас – политических блогеров, которые пытаются анализировать, давать адекватную оценку тому, что происходит в Беларуси - как-то прессовали.

Я был на митинге в прямом эфире, на митинге за независимость и мне влепили штраф в 25 базовых, за то, что я «был участником этого митинга, акции», хотя на самом деле я был в прямом эфире, выступал как блогер. Дело притянуто за уши, три суда было, кучу времени потрачено. Как говорил герой известной комедии – Вицин: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!».

Это дикость, когда в 21 веке люди сидят громадные сроки и получают громадные штрафы. Я повторюсь, что у меня штраф 675 рублей, у Алеся 1350 рублей. «Серый Кот» свои сутки отбывал, у него там вообще сумасшедшее количество, у Дмитрия Козлова. И «Общество Гомель» наказывали, и взять «Народный репортер» Сергей Петрухин с Александром Кабановым – там тоже уголовные дела и штрафы.

Люди же просто хотят жить в экологичном Бресте, чтобы не было аккумуляторного завода. Я эти вещи все не понимаю, поэтому, я, Николой Масловский, сегодня говорю – свободу блогерам! Свобода блогеров позволяет двигать страну вперед, помогает вскрывать где-то нарушения, где-то сознательное упущения, а где-то преступления. Только гласность помогает избавлять общество от каких-то вредных привычек и от людей, которые не хотят жить по совести. Я не говорю сейчас про Лукашенко, я говорю про все уровни. Должна быть независимая пресса, должны быть независимые блогеры.