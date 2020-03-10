«Роснефть» подешевела на триллион рублей за сутки 1 10.03.2020, 8:36

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Нефтяной армагеддон прошелся по акциям российских компаний.

«Роснефть», продавившая идею отказаться от сделки ОПЕК+ ради попытки обанкротить американский сланец, возглавила падение бумаг российских компаний на Лондонской бирже в понедельник, пишет finanz.ru.

На фоне крушения фондовых индексов по всему миру и рекордного с начала войны в Ираке коллапса фьючерсов на нефть депозитарные расписки на акции крупнейшей добывающей компании России спикировали на 21,4%.

В пересчете на капитализацию (60,72 млрд долларов на конец торгов пятницы) «Роснефть» подешевела на 13 млрд долларов.

С учетом рухнувшего курса рубля (до 74,79 рубля за доллар и 85,68 рубля за евро) капитализация «Роснефти» сократилась на 983 миллиарда рублей.

Бумаги «Газпрома» обвалились на 17%. В результате газовый концерн подешевел на 757 млрд рублей, или 10 млрд долларов.

Бумаги «Норильского никеля» рухнули 10,8%, Evraz - на 13,6%, НЛМК - на 14,5%.

Сбербанк потерял 18%, ВТБ - 12%, «Магнит» - 16,7%, X5 Retail Group - 17,6%.

Цены на нефть, падавшие утром на 30%, к вечеру отжаться не смогли. По итогам сессии в Лондоне майские фьючерсы на Brent подешевели на 26%, до 33,34 доллара за баррель. В ночь на понедельник по мск котировки опускались до отметки 31,02 доллара - минимальной с 2016 года.

Напомним, в пятницу страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях снижения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступила Россия. В ответ Саудовская Аравия на 6-8 долларов снизила цены на свою нефть для США, Азии и Европы и объявила о планах резко увеличить добычу - с 9,7 до 10-11 млн баррелей в день.

Решение, которое обернулось ценовой войной на рынке, который и без того страдал от падающего спроса и избыточной добычи, среди российских нефтяных компаний публично поддержала только «Роснефть».

«Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти. Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу. Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла», - объяснил позицию компании 8 марта пресс-секретарь Михаил Леонтьев.

По его словам, сейчас Россия может сконцентрироваться на монетизации своей богатой ресурсной базы.