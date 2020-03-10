Руководитель минского «Динамо» назначен на еще одну должность 10.03.2020, 19:43

Дмитрий Басков

Фото: tut.by

Басков сменил Торбина на посту главы Совета директоров клубов ФХБ.

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков стал новым главой Совета директоров клубов ФХБ. Назначение состоялось во вторник, 10 марта.

На этом посту Басков сменил Алексея Торбина, которого занимал должность с конца июля 2019 года, а теперь будет заместителем председателя Совета.

- Коллегиальное решение членов Совета, в который входят все руководители белорусских клубов, отразило то значение, которое играет ХК "Динамо-Минск" в отечественном хоккее, системообразующую роль минского клуба. Соответственно, полностью логичным было выдвижение генерального директора "зубров" в главы Совета.

Дмитрий Басков будет представлять интересы белорусских клубов в Исполнительном комитете Федерации хоккея Беларуси, доводить до членов Исполкома те предложения, которые в совещательном режиме выдвинет Совет.

При утверждении Дмитрия Юрьевича звучали аргументы о том, что ХК "Динамо-Минск" заинтересован в развитии отечественного чемпионата, который должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной. Вместе с тем, "Динамо" не принимает участие в "Париматч-Экстралиге", что позволит руководителю главного клуба страны придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов, касающихся белорусского чемпионата, — говорится на официальном сайте ФХБ.