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Русская рулетка на нефтяном рынке

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  • 12.03.2020, 14:07
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Русская рулетка на нефтяном рынке

Экономические потрясения могут вызвать эффект домино.

На днях цены на нефть перешли в свободное падение и опустились до 30 долларов. Директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол (Fatih Birol) отметил, что на нефтяном рынке идет игра в «русскую рулетку», и предположил: «В некоторых нефтедобывающих странах могут возникнуть общественные волнения», пишет турецкое издание Sabah (перевод — inosmi.ru).

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в беседе с «Сабах» прокомментировал динамику цен на нефть, которая потрясла мировые нефтяные рынки. Бирол отметил, что резкое падение цен более чем на 20% и продолжение этой тенденции будет иметь большие последствия, и уподобил нынешний спор между Саудовской Аравией и Россией «русской рулетке».

«Эти события будут иметь три основных эффекта, — сказал Бирол. — Во-первых, мы можем увидеть серьезные последствия для сланцевой нефти как главного двигателя нефтедобычи в мире. Во-вторых, в странах, которые являются крупными нефтепроизводителями, могут произойти очень серьезные события. Мы можем стать свидетелями социальных взрывов в таких государствах, как Нигерия, Алжир, Ирак. Могут возникнуть нешуточные проблемы во многих сферах, начиная от заработных плат государственным служащим и заканчивая образованием. Эти проблемы могут послужить поводом для общественных волнений. И третий важный эффект — последствия для стран, импортирующих нефть. В краткосрочной перспективе эти события окажут положительное влияние на страны, являющиеся импортерами нефти и природного газа. Турецкий импорт энергоресурсов составляет 42 миллиарда долларов. В ближайшей перспективе будут ощущаться положительные эффекты. Но в случае ослабления мировой экономики в среднесрочной перспективе страны, импортирующие энергоресурсы, тоже испытают на себе негативное влияние этого кризиса».

Избыток предложения — 3,5 миллиона

До последнего падения цен на нефть были проблемы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, отметил Бирол. «Такого периода еще не было, — продолжил эксперт. — Под влиянием коронавируса возник небывалый дисбаланс спроса и предложения».

Бирол, подчеркнув, что избыток предложения в мире составил 3,5 миллиона баррелей, уточнил: «При наличии избыточного предложения, с одной стороны, сокращение спроса со стороны Китая, который является крупнейшим потребителем, из-за коронавируса, с другой стороны, замедление темпов роста национальных экономик опять же на фоне распространения коронавируса вызвали проблемы со спросом. Поэтому и без того нестабильный рынок, к тому же под влиянием последних событий, пережил резкое падение».

Экономические потрясения могут вызвать эффект домино

По словам Бирола, экономики стран, экспортирующих нефть и природный газ, обычно зависят от нефти. «Некоторые страны не диверсифицировали свои экономики, — отметил эксперт. — Поэтому возможны экономические потрясения, которые по принципу домино могут распространиться и на другие регионы. Сохранение этой тенденции на нефтяном рынке будет иметь негативные последствия и для России, и для Саудовской Аравии, и для всех остальных стран. Каждая страна должна отстаивать свои интересы».

Небольшие компании могут обанкротиться

Что касается частного сектора, независимые компании в Америке тоже могут пострадать, предположил Бирол. «Особенно сильно это могут ощутить на себе небольшие независимые компании в США, — продолжил он. — Если так будет продолжаться, некоторые компании могут обанкротиться. Мы можем увидеть процесс объединения, в ходе которого крупные компании будут покупать более мелкие компании, оказавшиеся в трудной ситуации».


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