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Студентка БГУ рассказала о госпитализации своей группы

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  • 12.03.2020, 19:13
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Студентка БГУ рассказала о госпитализации своей группы
иллюстрационное Фото

Медсотрудники увезли 35 человек.

Официальной информации о положительных результатах пока нет, но превентивные меры организованы масштабные. Студенты рассказали, что медсотрудники увезли 35 человек — группу второкурсника с ФМО БГУ, у родственника которого, возможно, выявили коронавирус. Onliner.by поговорил со студенткой группы, которую увезли в госпиталь в Боровлянах.

— Все началось вчера. В 13:30 нашу группу собрали в кабинете, — рассказывает второкурсница. — Пришел декан, замдекана, люди из лаборатории. Ничего такого не сказали, но всем стало сразу понятно, к чему это. Дальше у всех взяли мазки. Мой одногруппник сейчас лежит в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус. Насколько мне известно, у его отца он подтвержден (Минздравом эта информация не подтверждается. — Прим.).

Нам сказали не раздувать панику и отпустили домой. Сегодня утром начали увозить людей. Сначала приехали в третье общежитие в Малиновке. Нашу старосту увезли в боксе, с ней ее соседка и те, кто контактировал. Потом начали забирать всю группу, по адресу каждого приехала скорая. У кого температура 37,1 и выше, тех повезли в инфекционную больницу, таких три человека. У кого ниже, отвезли в госпиталь в Боровляны. Сказали, что нас здесь будут держать две недели. Всем говорят сидеть по палатам. Никто нам не говорит, кто инфицирован.

По словам девушки, парня, которого увезли в боксе, забрали с температурой. Сейчас он чувствует себя хорошо, ждет третьего теста. Как рассказала девушка, в чате студентов пишут, что учащихся могут начать забирать со всего потока.


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