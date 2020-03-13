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Кубок Беларуси по футболу пройдет со зрителями

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  • 13.03.2020, 15:36
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Кубок Беларуси по футболу пройдет со зрителями
Фото: tut.by

Белорусская федерация футбола приняла решение провести матчи Кубка Беларуси 14−15 марта в стандартном режиме — со зрителями.

Белорусская федерация футбола приняла решение провести матчи Кубка Беларуси 14−15 марта в стандартном режиме — со зрителями, передает tut.by.

Вместе с тем федерация продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.

В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА пригласил представителей 55 ассоциаций континента, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта. Среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020.


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