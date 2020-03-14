Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму на борьбу с вирусом 14.03.2020, 22:43

Владелица модного дома Versace пожертвовала 200 тысяч евро госпиталю в Милане.

Донателла Версаче пожертвовала крупную сумму госпиталю в Милане. Владелица модного дома Versace отдала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом,о чем рассказала своим фолловерам в Instagram, сообщает segodnya.ua.

Эпидемия коронавируса не оставляет равнодушным никого. Украинские селебрити обращаются к фанатам и отменяют концерты, а Донателла Версаче отдает кругленькую сумму госпиталю в Италии.

Владелица модного дома Versace пожертвовала 200 тысяч евро для улучшения медицинской отрасли в Милане. О своем вкладе Донателла Версаче рассказала в сети.

"В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всем, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам, как обществу, нужно быть вместе и заботиться друг о друге", – написала Донателла.