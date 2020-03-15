В Беларуси часть родителей объявила «самоизоляцию», учителя просят перенести каникулы 2 15.03.2020, 17:01

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Официально карантина в школах до сих пор нет.

На днях Минздрав сообщил, что считает «нецелесообразным» вводить карантин в школах и садах, поскольку дети в большинстве своем не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят болезнь бессимптомно, пишет rebenok.by.

Не все согласны с таким решением. В петиции, которую подписали уже более 12 тысяч человек, белорусы просят перевести все учебные заведения на дистанционное обучение, как во многих других странах. В соцсетях родители спрашивают друг у друга, вести ли ребенка в детский сад и школу на предстоящей неделе и чем грозят «прогулы».

«Мой ребенок в ближайшее время в школу ходить не будет», — уверенно заявляет Ольга Ладутько. Ее сын учится в шестом классе, мама называет его самостоятельным мальчиком, поэтому он сможет легко побыть дома один. Но даже если бы пришлось брать на работе отгулы, такие меры все равно оправданы, считает минчанка.

— Знаете, эпидемии были и в моем детстве. Когда я училась в школе, был карантин по гриппу, на время закрывались школы, и родители как-то с этой ситуацией справлялись. Если взрослый себя контролирует с мытьем рук и правилами личной гигиены, то дети — нет, за ними нужен присмотр.

Сколько ребенку придется сидеть дома, мама не знает. Говорит, что будет следить за развитием событий. Она убеждена, что в ближайшее время карантин все-таки введут. Но даже если нет, за последствия пропусков Ольга все равно не волнуется.

— Какие последствия могут быть? Нас что — из школы выгонят? Что они нам могут сделать? Это наше право и наше личное дело.

Татьяна Синявская уже предупредила учителя, что ее дочка с понедельника в школу ходить не будет. Пока мама планирует оставить ребенка дома всего на 3 дня, а дальше будет следить за ситуацией.

— Калі да серады агульны карантын не будзе абвешчаны, буду пісаць ліст на імя дырэктара. У нашай школе 3 дні нічога пісьмовага прад'яўляць не трэба. Далей складаней — варта звяртацца да дырэктара. І нейкія прычыны азначаць. Буду вырашаць праблемы па меры іх узнікнення.

Отец двоих школьников Максим Гайко намерен оставить детей дома до весенних каникул (30 марта — прим.) Он планирует поставить школу в известность, о последствиях пропусков не беспокоится:

— Я не сильно подвержен паническим настроениям, но к вопросу здоровья детей мы с женой подходим серьезно. Как проходит болезнь у детей описано довольно подробно, но зачем это проверять на своих? График работы жены и мой график позволяет нам побыть с детьми дома до каникул и во время каникул. А там уже и карантин объявят. О реакции учителей и школы я меньше всего сейчас думаю.

Алена Терешкова считает, что каждый родитель в сложившейся ситуации должен принимать решение самостоятельно. Она не стала ждать официального запрета на посещение школ.

— Мае ня ходзяць. Старэйшаму 16, будуць дома самі, разбяруцца. Працу прагульваць не магу. Лічу, што як мінімум вольнае наведванне школ трэба ўвесці даўно. Няма праблем арганізаваць старшакласнікам скайп-навучанне. Многія адукацыйныя цэнтры ужо колькі год працуюць па скайпе і без эпідэмій.

Ольга Тумилович пока не решила для себя, нужно ли вести детей в школу. Вопрос открыт по младшей дочери, старшая — однозначно не хочет никаких ограничений.

— Она собирается идти в школу, говорит, что вирус давно и везде, дома не закроешься, надо расслабиться, а от нервов и мыслей подобных можно действительно заболеть.

Мама школьника Ольга Давлетбаева не видит смысла закрывать на карантин только школы.

— Закрывать детей дома бессмысленно, они в школе встречаются одним составом, чего нельзя сказать о людях в общественных местах. То есть распространение болезни более вероятно из других источников, нежели из школы. Подростки без присмотра пойдут в торговый центр, где будут все равно тусоваться в компании. Как, например, в Америке закрыли на карантин Гарвардский Университет, а студенты в кафе поблизости теперь собираются. Без общих мер этот карантин не имеет смысла.

Учителя: нужно перенести начало весенних каникул

В Сообществе учителей Беларуси в «Фейсбуке» журналисты спросили у педагогов, как они отнесутся к решению родителей оставить детей дома, учитывая, что официального карантина нет. Большинство из тех, кто поделился своим мнением, утверждают, что каких-либо «санкций» в адрес учеников не будет. При этом самым популярным решением, которое предлагают сами учителя, является перенос начала весенних каникул с конца марта на середину месяца.

— Отпустили бы детей сейчас на каникулы и все. В конце концов, можно и учебный год продлить в июне. Вариативнее надо быть, вариативнее.

— Водить или не водить детей сейчас в школу, рисковать или нет — дело каждого родителя. И я как классный руководитель слова не скажу и не потребую никакого медицинского документа, если родитель предупредит меня о том, что он изолирует ребенка от общества.

— Родителей поддерживаю. Мои дети тоже не пойдут. Будут дома делать все задания.

Конкретных правил о том, сколько дней может ребенок отсутствовать в школе, не существует, говорит заместитель директора средней школы №236 Минска Ника Юхновская.

- Важно, чтобы учителя знали, по какой причине ребенок пропускает занятия: по болезни (в таком случае нужна справка) либо по семейным обстоятельствам (потребуется заявление от родителей с указанием причин). Нигде не прописано положение о «первых трех днях» без справки, это такое негласное правило.

— Конечно, все стороны заинтересованы не пропускать занятия без уважительных причин, чтобы не упустить программу, трудно потом нагонять ее.

Могут ли белорусские школьники эффективно учиться удаленно?

Что касается дистанционного обучения, тут мнения педагогов разделились. Некоторые считают, что организовать учебу онлайн сегодня можно без проблем:

— Как минимум, я организую подключение «дистанционных» детей по hang out к уроку и сделаю онлайн-опросники для обратной связи. Есть еще бесплатное приложение zoom и viber на крайний случай, хотя viber на весь класс может не выдержать.

— Насчет дистанционки — все элементарно. Много платформ сейчас есть, а многие вообще не берут оплату. Zoom, google, viber, skype, idroo, если доски, можно работать с linoit.com.

С дистанционным обучением не все так просто, рассуждает классный руководитель и учитель иностранных языков средней школы №148 Минска Анна Липницкая.

— Я загорелась идеей дистанционного обучения еще 4 года назад, ходила на курсы по созданию блогов. И поняла, что пока в наших условиях это не вариант. Гипотетически я захочу устроить skype-call и приглашу всех на вебинар. И тут начнется: у кого-то интернета не будет, у кого-то на заднем плане в квартире обои рваные, у кого-то аккаунта в скайпе нет. Я считаю, что такой формат обучения подходит только для мотивированных детей и родителей. А если ученик тетрадь не носит в школу, и каждый урок — это бой, общение со стеной. Какое ему дистанционное обучение?

И еще вопрос: где это делать учителю? У нас что — во всех школах интернет хороший есть? Из дома вещать? А кто учителю позволит дома сидеть? Он должен в школу к 9.00 прийти, и там его чем-нибудь нагрузят: мытьем стен, окон, парт, заполнением еще не придуманной документации. Вывод: нужны специальные платформы, программы, с помощью которых можно осуществлять систему проверки и контроля. Нужен софт, который стоит дорого и который делают специалисты, а не учитель.

Еще месяц назад Китай был единственной страной, которая закрыла школы. С тех пор десятки стран пошли на такие меры, чтобы сдержать распространения коронавируса COVID-19. По данным ЮНЕСКО на 10 марта, каждый пятый школьник в мире был лишен возможности ходить в школу — это больше 370 миллионов детей и подростков. Многие школы используют практику дистанционного обучения.

Школы официально закрыты в Китае, Италии, Греции, Австрии, Венгрии, Франции, Казахстане, Армении и других странах. В Казахстане, например, с 16 марта школьников отправляют на каникулы до 5 апреля. Литва на 5 недель официально закрывает школы, вузы, а также публичные места развлечений, детские сады продолжат работу. Родители каждую неделю должны будут приносить заявление, где подтверждают, что дети и члены семьи за последние 14 дней не были в зоне, пораженной коронавирусом.

В Москве и Подмосковье с понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжать ребенку ходить на занятия или нет, будут родители. Администрация учебных заведений должна обеспечить детей возможностью обучаться онлайн.

Тем временем, китайские ученые описали, как новый коронавирус протекает у детей. Ни у одного из группы зараженных детей, которых исследовали ученые, не было симптомов, обычно наблюдаемых у взрослых пациентов, таких как вялость, одышка, мышечные боли, головная боль, тошнота, рвота и дезориентация. Никто специально не обращался за медицинской помощью — их диагностировали из-за взаимодействия с заболевшими.