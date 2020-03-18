«Карантин не введут — ждут, пока сляжет полстраны»3
- 18.03.2020, 12:24
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Медицинский работник рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси.
Работник «Скорой помощи» по телефону рассказал своему знакомому о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси. Запись прислал подписчик телеграм-канала «Баста».
Главное из разговора:
- Из Молодечно шесть человек с подозрением на коронавирус. В Борисове «почти заполняется больница полностью». «Следующая больница, будем возить на Солигорск». За сутки – 14 человек.
- Масок вообще нет, марли даже в аптеке нет при том, что они работают только два часа. «Закупили марли, будут сами шить маски, четыре слоя, работает все равно два часа, потом дезинфецируют и используют заново».
- От врачей требуют, чтобы они никому ничего не рассказывали. «У нас все хорошо в стране, если плохо себя чувствуете, температура – сразу обращайтесь за помощью».
- Как только будет заполнена больница в Солигорске – людей будут свозить в тубдиспансер в Минске.
- Карантин не введут, ждут, пока сляжет полстраны. Запасайтесь продуктами, не посещайте места массового скопления людей.