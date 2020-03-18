«Карантин не введут — ждут, пока сляжет полстраны» 3 18.03.2020, 12:24

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архивное фото minsknews.by

Медицинский работник рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Работник «Скорой помощи» по телефону рассказал своему знакомому о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси. Запись прислал подписчик телеграм-канала «Баста».

Главное из разговора:

- Из Молодечно шесть человек с подозрением на коронавирус. В Борисове «почти заполняется больница полностью». «Следующая больница, будем возить на Солигорск». За сутки – 14 человек.

- Масок вообще нет, марли даже в аптеке нет при том, что они работают только два часа. «Закупили марли, будут сами шить маски, четыре слоя, работает все равно два часа, потом дезинфецируют и используют заново».

- От врачей требуют, чтобы они никому ничего не рассказывали. «У нас все хорошо в стране, если плохо себя чувствуете, температура – сразу обращайтесь за помощью».

- Как только будет заполнена больница в Солигорске – людей будут свозить в тубдиспансер в Минске.

- Карантин не введут, ждут, пока сляжет полстраны. Запасайтесь продуктами, не посещайте места массового скопления людей.