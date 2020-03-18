закрыть
18 марта 2020, среда, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

«Карантин не введут — ждут, пока сляжет полстраны»

3
  • 18.03.2020, 12:24
  • 1,642
«Карантин не введут — ждут, пока сляжет полстраны»
архивное фото minsknews.by

Медицинский работник рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Работник «Скорой помощи» по телефону рассказал своему знакомому о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси. Запись прислал подписчик телеграм-канала «Баста».

Главное из разговора:

- Из Молодечно шесть человек с подозрением на коронавирус. В Борисове «почти заполняется больница полностью». «Следующая больница, будем возить на Солигорск». За сутки – 14 человек.

- Масок вообще нет, марли даже в аптеке нет при том, что они работают только два часа. «Закупили марли, будут сами шить маски, четыре слоя, работает все равно два часа, потом дезинфецируют и используют заново».

- От врачей требуют, чтобы они никому ничего не рассказывали. «У нас все хорошо в стране, если плохо себя чувствуете, температура – сразу обращайтесь за помощью».

- Как только будет заполнена больница в Солигорске – людей будут свозить в тубдиспансер в Минске.

- Карантин не введут, ждут, пока сляжет полстраны. Запасайтесь продуктами, не посещайте места массового скопления людей.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников